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Herbalife Gran Canaria'da Maldonado ile yollar ayrıldı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Herbalife Gran Canaria'da İspanyol başantrenör Salva Maldonado ile yollar ayrıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:22
Herbalife Gran Canaria'da Maldonado ile yollar ayrıldı

İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Maldonado'nun görevine son verildiği bildirildi. Takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Victor Garcia'nın getirildiği belirtildi.

Maldonado yönetiminde 3 galibiyet elde ettiği THY Avrupa Ligi'nde 13. sırada yer alan Herbalife Gran Canaria, aynı galibiyet sayısına ulaştığı İspanya Basketbol Ligi'nde ise 14. basamakta bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:22
  1. Basketbol
  2. Herbalife Gran Canaria
  3. Salva Maldonado

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