Herbalife Gran Canaria'da Maldonado ile yollar ayrıldı
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Herbalife Gran Canaria'da İspanyol başantrenör Salva Maldonado ile yollar ayrıldı.05 Aralık 2018 Çarşamba 10:22
İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Maldonado'nun görevine son verildiği bildirildi. Takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Victor Garcia'nın getirildiği belirtildi.
Maldonado yönetiminde 3 galibiyet elde ettiği THY Avrupa Ligi'nde 13. sırada yer alan Herbalife Gran Canaria, aynı galibiyet sayısına ulaştığı İspanya Basketbol Ligi'nde ise 14. basamakta bulunuyor.
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