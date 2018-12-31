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Her yıl 10 milyon ishalden ölüyor!

Dünyada her yıl, beş yaşın altındaki yaklaşık 10 milyon çocuk ishal sonucu hayata veda ediyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
Her yıl 10 milyon ishalden ölüyor!


İshal; 24 saat içinde üçten fazla sulu dışkılama veya sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılamadır. İshal, kusma, bulantı, karın ağrısı, ateş, baş ağrısı, halsizlik ile birlikte seyrediyor. Çocuklarda ortalama 3–7 gün içerisinde geçiyor.

İshale sebep olan virüs ve mikroplar, su ve yiyeceklerin tüketilmesiyle insanlara bulaşıyor. Onun için kaynağını bilmediğiniz içecek ve yiyecekleri yememeli içmemelisiniz. Ayrıca emzikli bebeklerin emzik ve biberonlarının hijyeninin sağlanamaması da ishale sebep olur.

Yaz ishallerinde ortaya çıkan sıvı ve tuz kayıpları yerine konulursa hayati tehlike olmaz. Kayıpları önlemek için ishal döneminde bebeklere bol miktarda su içirilmeli. İshal sebebiyle, sıvı kaybına bağlı olarak gözlerde çökme, ağız ve dudaklarda kuruluk, küçük çocuklarda bıngıldakta çökme, gözyaşının azalması, idrar çıkarmada azalma gibi belirtiler olur.

Sıvı alımı artırılırken beslenmeye de devam edilmesi, anne sütü alan bebeklerde emzirmenin sıklaştırılması gerekir.

Çocuk, yaşına uygun olarak kaynatılmış su, taze sıkılmış meyve suları, çorba gibi sıvılar ile beslenmeli. Bunun yanında pirinç lapası, ekmek, patates ve muz püresi gibi nişastalı gıdalar verilmeli. Enerjiden zengin, protein içeren, posasız, yumuşak besinler tercih edilmeli.

Ne yapmalı?

İçme suyunu en az 10 dakika kaynatın ve oda sıcaklığına geldikten sonra içirin.

Et, balık ve deniz ürünlerini iyice pişirin

Taze meyve ve sebzeleri iyice yıkamadan yedirmeyin.

Genel hijyen kurallarına uyun.

Kendiniz tuvaletten çıktıktan sonra ve bebeğinizin altını değiştirdikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

Sokaktan, kaynağını bilmediğiniz yiyecek ve içecekleri tüketmemeye özen gösterin.

Çocuğunuza yemek yemeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamasına özen gösterin.

Pişmiş yiyecekleri oda ısısında uzun süre bekletmeyin.

Biberon ve emzik temizliğini iyi yapın.

2 gün içinde düzelmeyen ishal durumlarında mutlaka bir uzmana başvurun.

 

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:33
  1. ishal
  2. ishalden nasıl korunulur

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