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Gündem Her yerde aranan başpolis böyle enselendi!
Gündem

Her yerde aranan başpolis böyle enselendi!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 09:43:00 -
Her yerde aranan başpolis böyle enselendi!

Mersin'de FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan başpolis memuru yakalanıp tutuklandı.

Mersin'de FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ihraç başpolis memuru, yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'ndan ceza alıp arananlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle aranan ihraç başpolis memuru M.A. Yenişehir ilçesinde tespit edildi. Tespit edilen hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderildi.

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