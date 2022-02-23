Her şeyin doğalı makbul! Sivilceleri kurutuyor

Geçmeyen sivilcelerin çözümü kükürtlü sabun. Bu sabun sivilceleri kurutarak, cildi yeniliyor. Kükürtlü sabun, sivilceleri kurutma özelliği sayesinde sivilce ve akne oluşumunun önündeki en önemli engellerden biridir. Antiseptik ve antibakteriyel özelliği olan kükürtlü sabun, mikrop ve yağlanma gibi sorunları da yok eder. Bu özellikleri sebebiyle kükürtlü sabun, cilt bakımında önemli bir yere sahiptir.

Kükürtlü sabun nasıl kullanılır?

Kükürtlü sabunu kullanmak için yüzünüzü güzelce makyajdan arındırın. Sabah ve akşam yüzünüzü bu sabunla yıkayın. Cildiniz çok kuruysa nemlendirici kullanın.

Yoğun sivilce varsa en az 1 ay düzenli uygulayın. Aniden ortaya çıkan sivilceler için sadece sivilcenin üstüne bir parça sürerek 3-5 dakika bekleyip yıkayabilirsiniz.

Kükürtlü sabun nerede satılır?

Kükürtlü sabun, aktarlarda, eczanelerde ve organik pazarlarda bulunabilir. Normal değerlere sahip bir kükürtlü sabun çok iç açıcı kokmaz. Ancak cilt bakımı yapan, güzel kokuya sahip kükürtlü sabun çeşitleri de piyasada mevcuttur.