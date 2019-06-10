‘Her şey çok güzel olacak’ dedikleri bu muydu! CHP'li belediyede susuzluk rezilliği

İzmir'in Foça ilçesinde uzun süredir suların akmaması tepkiye neden oldu. Belediyeler tankerlerle su dağıtırken tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. CHP belediyeciliğine tepki gösteren vatandaşlar "Her şey çok güzel olacak dedikleri bu muydu" şeklinde yorumlar yaptı. Su sıkıntısı nedeniyle bazı müşterilerin otellerinden ve ilçeden ayrıldıkları belirtildi.

İzmir'in Foça ilçesinde neredeyse 2 gündür sular kesik. Ramazan Bayramı tatili sebebiyle vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Tatil bölgeleri doldu taştı fakat İzmir'in Foça ilçesine gelen vatandaşlar şok yaşadı.

Tunç Soyer akmayan suya indirim yapmıştı

İzmir’in ucuz ve sağlıklı suya erişimi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını iddia eden CHP'li Tuç Soyer, sözde bayram müjdesi verip suya indirim yaptıklarını duyurmuştu. Foça'da yaşananların ardından vatandaşlar, 'Olmayan suya indirim yapıyor. Her şey çok güzel olacak dedikleri bu muydu" yorumları yaparak isyan etti.

Foça'da yaklaşık 2 gündür sular akmıyor. Belediyeler tankerlerle su dağıtıyor, tankerlerin önünde ellerinde kap ve bidonlarla bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ortaya çıkan manzara 'bu çağda bu ne manzara' dedirtti. Vatandaşlar CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi'ne tepkili.

İZSU'nun sitesinden yaptığı duyuruya göre Foça'da kesintiler devam edecek. Foça'nın, Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Yenibağarası, Gerenköy mahallelerinde tam 1 gün 16 saat kesinti yaşanacak. Duyuruda, "08.06.2019 saat 07:30 ile 10.06.2019 saat 00:00 arasında yaklaşık 1 gün 16 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır." dendi.

İşletmeler deniz suyuyla temizlik yapıyor

Havaların çok sıcak olması, bayram ertesi ve yaz sezonu nedeniyle kentteki konaklama tesislerinin yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla çalışması, yazlıkçıların gelmesiyle nüfusun kış aylarına oranla iki katından fazla artması, deniz keyfi ile birlikte duş sularına olan ihtiyaç gibi nedenlerle su tüketiminin çok arttığı ilçede kesinti ve arızalar vatandaşları ve işletmecileri canından bezdirdi. Bazı işletmeciler özel çalışan tankerler ile depolarını doldurarak sorunlarını çözmeye çalışırken, sahildeki işletmeler ise taban temizliklerini deniz suyu ile, bulaşık ve diğer temizliklerini ise taşıma su ile halletmeye çalışıyor. Kimi Foçalılar ise bahçelerdeki kuyulardan ihtiyaçları olan suyu temin etmeye çalışıyor. Marketlerde büyük damacana sular yok satarken, market reyonlarında da çoğunlukla su bulmak mümkün olmuyor. Su sıkıntısı nedeniyle bazı müşterilerin otellerinden ve ilçeden ayrıldıkları belirtildi.