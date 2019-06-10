0553 313 94 23

‘Her şey çok güzel olacak’ dedikleri bu muydu! CHP'li belediyede susuzluk rezilliği

İzmir'in Foça ilçesinde uzun süredir devam eden su sorunu büyüyor. İlçede, belediye tankerleriyle su dağıtılırken halk kuyruklara girdi. İl geneline yayılan susuzluk sonrası 'Yıl 2019 İzmir’de su yok. İstanbul’da en son 1993’te vardı bu görüntüler' yorumları yapıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:50

İzmir'in Foça ilçesinde uzun süredir suların akmaması tepkiye neden oldu. Belediyeler tankerlerle su dağıtırken tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. CHP belediyeciliğine tepki gösteren vatandaşlar "Her şey çok güzel olacak dedikleri bu muydu" şeklinde yorumlar yaptı. Su sıkıntısı nedeniyle bazı müşterilerin otellerinden ve ilçeden ayrıldıkları belirtildi.

İzmir'in Foça ilçesinde neredeyse 2 gündür sular kesik. Ramazan Bayramı tatili sebebiyle vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Tatil bölgeleri doldu taştı fakat İzmir'in Foça ilçesine gelen vatandaşlar şok yaşadı.

Tunç Soyer akmayan suya indirim yapmıştı

İzmir’in ucuz ve sağlıklı suya erişimi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını iddia eden CHP'li Tuç Soyer, sözde bayram müjdesi verip suya indirim yaptıklarını duyurmuştu. Foça'da yaşananların ardından vatandaşlar, 'Olmayan suya indirim yapıyor. Her şey çok güzel olacak dedikleri bu muydu" yorumları yaparak isyan etti.

Foça'da yaklaşık 2 gündür sular akmıyor. Belediyeler tankerlerle su dağıtıyor, tankerlerin önünde ellerinde kap ve bidonlarla bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ortaya çıkan manzara 'bu çağda bu ne manzara' dedirtti. Vatandaşlar CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi'ne tepkili. 

İZSU'nun sitesinden yaptığı duyuruya göre Foça'da kesintiler devam edecek. Foça'nın, Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Yenibağarası, Gerenköy mahallelerinde tam 1 gün 16 saat kesinti yaşanacak. Duyuruda, "08.06.2019 saat 07:30 ile 10.06.2019 saat 00:00 arasında yaklaşık 1 gün 16 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır." dendi.

İşletmeler deniz suyuyla temizlik yapıyor

Havaların çok sıcak olması, bayram ertesi ve yaz sezonu nedeniyle kentteki konaklama tesislerinin yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla çalışması, yazlıkçıların gelmesiyle nüfusun kış aylarına oranla iki katından fazla artması, deniz keyfi ile birlikte duş sularına olan ihtiyaç gibi nedenlerle su tüketiminin çok arttığı ilçede kesinti ve arızalar vatandaşları ve işletmecileri canından bezdirdi. Bazı işletmeciler özel çalışan tankerler ile depolarını doldurarak sorunlarını çözmeye çalışırken, sahildeki işletmeler ise taban temizliklerini deniz suyu ile, bulaşık ve diğer temizliklerini ise taşıma su ile halletmeye çalışıyor. Kimi Foçalılar ise bahçelerdeki kuyulardan ihtiyaçları olan suyu temin etmeye çalışıyor. Marketlerde büyük damacana sular yok satarken, market reyonlarında da çoğunlukla su bulmak mümkün olmuyor. Su sıkıntısı nedeniyle bazı müşterilerin otellerinden ve ilçeden ayrıldıkları belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:50
  1. İzmir
  2. Foça belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehir Hastanesi’ne ulaşım Büyükşehir ile rahatlayacak
    1. Şehir Hastanesi’ne ulaşım Büyükşehir..
    2. Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 1..
    3. Eğitim Fakültesinde devir teslim töreni
    4. İncesu Belediye meclisi toplandı
    5. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:..
    6. Başkan Deniz, ek ders ücretlerinin..
    7. Adalet Bakanı Gül’e New York’ta büyük..
    8. "Savaşı başlatan taraf olmayacağız"
    9. Şahinbey’den Mavikent’e yeni tesisler
    10. Akçakale’de su sorunu çözüme kavuştu
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    12. Vali İbrahim Akın, "Sağlıklı bir yaşam..
    13. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ortak..
    14. Kimyasal madde yüklü tanker devrildi:..
    15. Öztrak’tan MYK sonrası basın açıklaması
    16. Şahinbey Belediyesi Haziran ayı meclis..
    17. Gazişehir Gaziantep’in genel kurulu..
    18. ‘Her şey çok güzel olacak’ dedikleri..
    19. A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da..
    20. Moldova’daki siyasi kriz
    21. Malum Arap ülkeleri İsrail’in..
    22. Üniversite adaylarına moral filmi
    23. Bakan Çavuşoğlu, Mesud Barzani ile..
    24. Gazişehir Gaziantep'te Konukoğlu güven..
    25. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı..
    26. Otomobilin motoruna giren yılan..
    27. Yeni Zelanda askerleri Irak ve..
    28. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    29. Haşereyle mücadele tüm hızıyla devam..
    30. Savunma Sanayii Başkanı Demir: “S-400..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."