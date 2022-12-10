Her şey 6 yaşındaki bir çocuğun gelinlik fotoğrafıyla başlamıştı Çocukların gelinlik giymesi yasaklanacak mı?

Şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye’yi ayağa kaldıran yaşanan adli olay değil. İddia doğruysa sapıklar en ağır cezaya çarptırılsın. Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki çocuğun gelinlik giymiş kıyafetiydi.

Şimdi merak edilen bir konu var. Çocukların gelinlik giymesi yasaklanacak mı? çünkü Türkiye’de sadece 1 tane değil, binlerce gelinlik kıyafet giymiş çocuk var. Google da “minik gelinlik” diye aratıldığında binlerce gelinlik giymiş çocuk fotoğrafı ile karşılaşıyorsunuz. Kötü niyetli kişiler o fotoğrafın yüzünü mozaikle kapatıp altına istediği haberi yazarak Türkiye’de sansasyon yaratabilme imkanı yok mu?

Cezalar yağdı

H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kadir İstekli’nin 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in de 22 yıl 6’şar ay hapisleri istendi. İlk duruşma 22 Mayıs’ta.

Her şey küçük gelin fotoğrafıyla başladı

Bir kız çocuğunun gelinlik fotoğrafıyla başlayan soruşturmada iddianame kabul edildi.

H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kadir İstekli’nin 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in de 22 yıl 6’şar ay hapisleri istendi. İlk duruşma 22 Mayıs’ta.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle evlendirdiği iddiaları büyük infiala yol açarken, yargı ikinci adımı atarak davayı açtı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, H.K.G.’nin 6 yaşından beri Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. H.K.G. suç duyurusunda, Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikâhla evlendirildiğini, şüphelinin babasının talebesi olduğunu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlatmıştı. Cinsel ilişkinin kendisine İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini söyleyen H.K.G. çektiği ses kayıtlarını da delil olarak sunmuştu.