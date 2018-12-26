Her sebze çiğ tüketilmemeli

Yani bir başka deyişle salata ve meyve ağırlıklı bir beslenme, en doğru beslenme şekli. Buna karşılık asla pişirilmeden yenmemesi gereken gıdalar da var. Havuç da kök yumrusu, patates de.. Havucu çiğ olarak yemenizde büyük yarar var. Ancak, patates için değil böyle bir söz telaffuz etmek, pişirilmeden yanına bile yaklaşılmaması gerekir. Patlııcan ve patateste sinir sisteminin düzenli çalışmasını engelleyen bazı toksit maddeler vardır; ancak iyi pişirildikleri zaman bu maddeler etkisiz hale gelir. Özellikle patatesin çok iyi pişirilmesi gerekir. Haşlanmış kabakta karaton maddesi etkili bir antioksidandır. Domatesin piştikçe yararı artar.

Çiğ meyve sebzelerin sağlığımız üzerindeki önemi, ilk kez 1980’li yıllarda tıp gündemine oturdu. Yapılan son araştırmalarda ortaya çıkan bir gerçek şu ki; meyve ve sebzelerdeki bazı besin değerleri, pişme sonucunda artıyor.



Domates, güçlü bir antioksidan olan ve kanser hücrelerini öldüren “licopen” adlı bir madde taşır. Bu maddenin, piştikçe etkisi 3-4 kat artıyor, kanseri önlüyor.

Yapraklı sebzeleri çiğ ya da az su ile kısa sürede pişirerek yemeleyiz. Köklü sebzeler ise iyi pişirilmeli, aksi takdirde hazımsızlık yapabilir. Brokoli ve lahana gibi sebzeler uzun süre pişirilirse tadı bozulur. Orta boy bir kabak, az pişmiş yenirse yetişkin bir insanın günlük folik asit ihtiyacının % 50’sini karşılar. Haşlanmış kabakta karoten maddesi etkili bir antioksidandır. Maydanoz, biber, salatalık, marul, tere, kıvırcık, roka, yabani sarmısak, filiz pırasa, soğan zengin birer vitamin kaynakları olduğu için çiğ yenmeli.

Tamam çiğ köfteyi çok seviyor olabilirsiniz. “Ama biberle pişiyor!” güzellemesine aldanmayın. Sağlığınıza zararlı! Bütün et ürünleri mutlaka pişirilerek yenmeli. Tavuk but orta ateşte veya fırında, tavuk göğüs eti uzun süre ve iyi pişirilmeli. Balığı haşlama, ızgara ya da buğulama olarak hazırlamanızda fayda var. Makarnayı çok pişirirseniz vitamin kaybına uğrar ve hazmetmesi güçleşir.

Pilavın ise uzun süre piştiği zaman nişasta ve vitamin değeri azalır. Yumurtayı en yararlı pişirme şekli ”rafadan”dır. Uzun süre pişirirseniz yumurta akında bulunan “avidina” adlı madde, sarısında bulunan besin değerlerini yok ediyor.