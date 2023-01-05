Her sabah kaldırımdaki örtünün üzerinde servis bekleyen Eren için özel durak yapıldı

Ayakta durmakta zorluk çeken Eren için annesi Muhteber Şener, oğlunun koluna girerek dışarıya çıkarıyor. Servis beklerken yerde oturup ayakkabılarını çıkaran Eren için annesi her sabah kaldırıma örtü seriyordu.

Eren'in durumunu öğrenen Trabzon Zihinsel Engelli Otizmli Çocukları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra İhtiyaroğlu devreye girdi. Konuyu Trabzon Büyükşehir Belediyesine iletilmesi ile Eren’e özel durak yapıldı. Eren, sabahları heyecanla kalkıp kendisi için yapılan durakta oturarak okul servisini bekliyor.

Yıllardır oğlunu sırtında taşıdığını belirten Muhteber Şener, “Oğlum ayakta durmak istemiyor. Dışarıya çıkınca ayakkabılarını çıkarıp atıyor. Yerlere oturmak istiyor. Sabahları servis saati yaklaştığında kapıya çıkarıyorum oğlumu ve yere serdiğim kalın örtüde oturtuyorum. Ama kış da geldi. Kışın zor oluyordu. Yağmur yağıyor, ıslanıyordu. Halimizi dernek başkanımız gördü. Belediye ile iletişime geçti. Onlar da sağ olsunlar Eren için özel durak yaptılar. Eren çok mutlu oldu. Ben de dahil kimseyi durağa oturtmuyor” dedi.