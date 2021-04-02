  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Her öğrenciye destekleme programı
Eğitim

Her öğrenciye destekleme programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” ve “Ziya Öğretmen Bizim Okulda” programları kapsamında, meslektaşları ve öğrencilerle çevrim içi ortamda buluşmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 14:59:00 -
Her öğrenciye destekleme programı

Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenliği il zümre başkanları ve fizik öğretmenleriyle buluşup salgın döneminde uzaktan ve yüz yüze eğitimle ilgili deneyimlerini, görüş ve düşüncelerini paylaşan Bakan Selçuk, daha sonra Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle buluştu.

“Tüm evlatlarımızı okullarına kavuşturmak isteriz”

Fizik öğretmenleri ile buluşmasında, okulların tamamen açılmasını kendisinin de arzuladığını, ancak kontrollü devam etmek istedikleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlığını düşündükleri için tedbirli ve güvenli şekilde adım attıklarını belirten Selçuk, “Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz” dedi. Selçuk, her öğrenciye ulaşacakları destekleme programını çok yakında paylaşacaklarının da müjdesini verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin zulmünün şahidi Meryem Sultan, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı
Gündem

Çin zulmünün şahidi Meryem Sultan, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına uyguladığı soykırımın yakın şahidi Meryem Sultan, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Kad..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…

ATV’de reytinglerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi’nin başarılarına yakınlaşıyor.
İzmir'den sonra İstanbul! Cami hoparlöründen gelen sese inanamadılar
Gündem

İzmir'den sonra İstanbul! Cami hoparlöründen gelen sese inanamadılar

İzmir'deki camilerde komünist marşı çalınması rezaletinin ardından bu kez de İstanbul'da provokatörler cami minaresinden müzik çaldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay