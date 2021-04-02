Her öğrenciye destekleme programı

Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan fizik öğretmenliği il zümre başkanları ve fizik öğretmenleriyle buluşup salgın döneminde uzaktan ve yüz yüze eğitimle ilgili deneyimlerini, görüş ve düşüncelerini paylaşan Bakan Selçuk, daha sonra Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle buluştu.



“Tüm evlatlarımızı okullarına kavuşturmak isteriz”



Fizik öğretmenleri ile buluşmasında, okulların tamamen açılmasını kendisinin de arzuladığını, ancak kontrollü devam etmek istedikleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlığını düşündükleri için tedbirli ve güvenli şekilde adım attıklarını belirten Selçuk, “Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz” dedi. Selçuk, her öğrenciye ulaşacakları destekleme programını çok yakında paylaşacaklarının da müjdesini verdi.