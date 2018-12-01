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“Her mevsim eczanesi”

Defne 6-7 metreye kadar boylanabilen ve sarı renkte çiçekler açan, yaprakları güzel kokulu ve kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Onun için her mevsim eczanesi diye adlandırılır.

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:13
“Her mevsim eczanesi”


Yapraklarından yağı çıkarılır. Mikrop öldürücüdür. Ateşi düşürür. Terletir ve vücuda rahatlık verir. İdrar ve adet söktürür. Hazmı kolaylaştırır. İştah açar. Sinir ağrılarını dindirir. Nefes darlığı, karın ağrısı, öksürüğe karşı faydalıdır. Defne yağı romatizma ağrılarını dindirir ve saç dökülmelerini önler.

Güzel kokusu sebebiyle yemeklerde koku ve tat verici baharat olarak kullanılır. Defne yaprağı, hatmi çiçeği ile kaynatılıp, bal ve tarçın ile demlenirse çayı elde edilmiş olur. Defne çayı iştah açmak ve hazmı kolaylaştırmak için faydalıdır.

Yağı cildi tahriş eden merhemlerle karıştırılarak kullanılır. Ayrıca, sabun ve şampuanlara koku vermek için de kullanılır. Defne sabunu ve şampuanı hem hoş kokuludur hem de cilde ve saça faydalıdır.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:13
  1. defne yaprağı
  2. defne yaprağının faydaları

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