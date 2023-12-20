  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'ndan, Akşener'e Mansur'lu gönderme: Ben o defteri kapattım

Erdoğan ve Bahçeli kararını verdi! Cumhur İttifakı'nın o ismin karşısına çıkaracağı aday belli oldu

İYİ Parti’ye operasyon çeken kişi belli oldu! Bunların ciğerini bilen isim “Kesin bilgi” diyerek açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! İşte AK Parti’nin İstanbul adayı

Yok böyle sahtekarlık! Sözcü gazetesi 5 lira üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynayıp dezenformasyon yapmış

Fatih Erbakan o rakama tepki gösterdi! Yeniden Refah'ın son asgari ücret teklifini ilan etti

2024 Emekli Zammında Son Tahminler! Emekli zammı ne kadar olacak?

Mansur Yavaş “Akşener’e bir kırgınlığınız var mı?” sorusuna böyle cevap verdi “O konulara girmeyelim”

Fatih Erbakan'dan ittifak duyurusu! AK Parti'den aldıkları teklifin ne olduğunu ilk kez açıkladı

Meteoroloji tarih verip uyardı: Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak
Gündem Her kuşun eti yenmezmiş… 3-5 kilo ete 308 bin lira ödediler
Gündem

Her kuşun eti yenmezmiş… 3-5 kilo ete 308 bin lira ödediler

Yeniakit Publisher
2023-12-20 17:24:00 - 2023-12-20 17:24:23
Her kuşun eti yenmezmiş… 3-5 kilo ete 308 bin lira ödediler

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaçak olarak yaban keçisi ve domuz avlayan 2 kişiye 308 bin 758 lira ceza uygulandı.

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için çalışmalarına devam ediyor.
Belirli aralıklarla arazide denetim yapan ekipler, Pülümür ilçesi kırsalında 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı ihbarını aldı.
Araçlarla bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avcıları suçüstü yakaladı.
Kaçak avcılar hakkında "kara avcılığına muhalefet" suçundan 308 bin 758 lira ceza uygulandı.
Ekiplerce avda kullanılan tüfek ile ölü yaban keçisi ve domuza el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23