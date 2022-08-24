'HER JEY ŞOOK GÜSELL OLAJAAKŞJJ... ‘Yuvarlak masa'ydı, ‘fasit daire'ye döndü!'

Ermeniler ordu kurmuş, herkes general. Savaşacak er yok... 'General' Kemal Kılıçdaroğlu tüm organlarıyla ele geçirdiği muhalefet kanadının kendi isteği doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı. Otur dediğinde oturuyorlar, kalk dediğnide kalkıyorlar. Sahte Tosun Paşa'yı hatırlatan Kılıçdaroğlu'nun hal-i pürmelalini Hikmet Genç köşesine taşıdı. Genç yazısında 'Siz hiç Bay Kemal'in çıkıp da; "Durun yahu, mahcup ediyorsunuz, nerden çıkartıyorsunuz bunları" dediğini duydunuz mu?.. Kendisine 'cumhurbaşkanı' denince gayet mutlu oluyor.' ifadesine yer verdi: İşte o yazı:

CHP teşkilatı adayını çoktan açıklamış. Bay Kemal'i karşısında görünce; '13'üncü cumhurbaşkanımız' diyen var, 'yetmez 14'üncü' deyip artıran var. Sözcüleri defaatle "adayımız genel başkanımız" demiş.

Siz hiç Bay Kemal'in çıkıp da; "Durun yahu, mahcup ediyorsunuz, nerden çıkartıyorsunuz bunları" dediğini duydunuz mu?.. Kendisine 'cumhurbaşkanı' denince gayet mutlu oluyor.

Diğer taraftan Akşener sürekli "Bay Kemal'den olmaz" mesajı veriyor. (CHP duymuyor ama. Derin uykudalar ya!..)

Yüzünde "Rabbi yessir" olan favorisiydi. İstanbullu "Rabbim kurtar bizi" demeye başlayınca ibre Yavaş'a döndü. Kendi demiyor ama İl Başkanı'na açık açık söyletiyor. Hizmet olarak onun da durumu İmamoğlu'ndan farklı değil, lakin 'yine de Bay Kemal'den iyidir' diye düşünüyor herhalde.

Son yuvarlak masa toplantısından önce adayın netleşeceğini söylüyordu Babıali'nin bağımsız tarafsız gazetecileri.

Bundan bir tek masadakilerin haberi yoktu. Sonuç yine fos çıktı...

Ama bi'şey yazacaklar, moraller bozulmasın tabii.

Manşetten duyurdular; "Toplantıdan çıkan sonuç; ortak aday vurgusu!"

Hadi canım?! O vurgu hep yok muydu?

Vardı, yine vurgulamışlar!..

Neticede aday yok. Bildirgede yine genel geçer sözler, harcı alem söylemler.

Bunlar Türkiye'yi yönetecekler öyle mi?!..

Dışarıda hepsi atıp tutuyor, masaya gelince aday yok. 'Ortak aday vurgusu' var

Kavga büyük, anlaşamıyorlar.

Geliyor gelmekte olan ama aday yok!

"İnce eleyip sık dokuyorlar" numarası yapıyorlar. 6'lı masa'ydı, 'fasit daire' oldu!

"İnce elemek" deyince aklıma edebiyat hocamız rahmetli Mehmet Ateşoğlu geldi. Şiirleri güncele uyarlardı. Bizlere şiir yazmamızı tavsiye ederdi. (Allah rahmet eylesin)

Neler geldi neler geçti felekten,

Un elerken deve geçti elekten,

Sıkıldı artık millet beklemekten,

O kadar zor mu aday bulmak terlikten!..

HER JEY ŞOOK GÜSELL OLAJAAKŞJJ...

Duyabildiğim kadarıyla birebir aktarıyorum;

"Batırmaya çalıştıkları.. Yüzdürüyoruz. Aramızdaki fark bu. Batırmayı da bir hizmet görürken, aslında onun yüzülmesi gereken.., gerek.., yüzdürülmesi gereken bir unsur olduğunu İstanbul adına ihmal eden bir yönetimden, bu yönetime geçtik..."

Burada şair ne demek istemektedir?..

Anlayan yazsın lütfen...