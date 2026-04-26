Her gün yumurta yiyenler bu habere çok sevinecek!

ABD'nin California eyaletindeki Lomo Linda Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada yumurta tüketiminin düzenli yumurta tüketiminin Alzheimer ve bunama türlerini uzak tutmak için önemli bir besin olduğu tespit edildi.

Bilim insanları 15 yıl boyunca 40 bin erkek ve kadını takip etti... Ayda bir veya iki kez yumurta tüketenlerin hiç yumurta yemeyenlere göre tedavi edilemez bunamaya yakalanma olasılığının yüzde 17 daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Haftada iki ile dört kez yumurta tüketen katılımcılar arasında bunama ve Alzheimer riskinde yüzde 20'lik bir azalma görüldü.

HAFTADA 5 YUMURTA YİYENLERDE ORAN YÜZDE 27

Journal Of Nutrition'da yayınlanan sonuçlara göre, haftada beş veya daha fazla yumurta tüketmek bu oranı yüzde 27'ye çıkardı.

Bilim insanları yumurtanın sağlıklı beyin hücreleri ve iyi hafıza fonksiyonu için hayati önem taşıyan asetilkolin kimyasalını üreten kolin gibi besin maddeleriyle dolu olduğunun altını çizdi.

Öte yandan İngiliz Kalp Sağlık Vakfı, yumurtanın yüksek kolesterol ile bağlantılı olduğunu ve günde 1 yumurta tüketmenin güvenli olduğunu duyurdu.