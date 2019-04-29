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Her gün tartılmak doğru mu?

Diyet yaparken her gün basküle çıkmak doğru mu? Gün içinde yaşanan kilo dalgalanmaları normal mi? İşte, merak ettiğiniz her şey burada…

29 Nisan 2019 Pazartesi 08:21
Her gün tartılmak doğru mu?

Kilo vermek hem fiziksel hem de psikolojik bir süreçtir. Yapılan ağır diyetler ve sporların aniden işe yaraması beklenir. Birçok kişi her gün "Acaba kilo verdim mi?" düşüncesiyle tartılır. Hatta bazıları gün içinde üç dört kez tartının başına geçer. Ancak bu durum son derece yanlıştır. Diyet yapılırken her gün kilo kaybı yaşanmayabilir. Zorlu diyetiniz sırasında yaptığınız sporun da etkisiyle kas oranınız artabilir. Yağlarınızdan kurtulurken kaslarınızın artıyor olması aslına bakarsanız çok iyi bir durumdur. Uzmanlar moral ve motivasyon açısından her gün tartılmanın doğru olmadığını vurguluyor.

Tartılırken nelere dikkat edilmeli?

Sabah aç karna tartıya çıkılmalı.

Mümkünse ince kıyafetlerle basküle çıkılmalı.

İshal, kabızlık, seyahat sonrası tartılmamalı.

Regl döneminde şişkinliklerden dolayı baskülden uzak durulmalı.

Tartılırken aynı baskül kullanılmalı.

Baskülünüzü belli aralıklarla servise gönderip kalibrasyonları yaptırılmalı.

Neden her gün tartılma doğru değil?

Kilo kaybını karıştırıyor olabilirsiniz

Vücuttaki su ya da kası yitirmek sizi kilo verdiğiniz konusunda yanıltabilir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek, vücuttaki yağı vermekten geçer. Sağlıklı bir beslenme programının yanı sıra düzenli spor yaparak vücudunuzdaki yağı kaybedersiniz. Bu da haftada 1 ya da 2 kilo anlamına gelir. Şok diyet şeklinde karşınıza çıkan listelere bu nedenle uymamanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü "3 günde 3 kilo" verdiren o diyetler vücudunuzdaki yağı eritmiyor.

Ağırlık dalgalanmaları olabilir

Vücut acil enerjiye ihtiyaç duyduğunda glikojen deposunu kullanır. Glikojen deposu ise karbonhidratlarla dolar. Atletler, bisiklet sporcuları uzun yarışlarının ardından bu nedenle 'makarna' partileri düzenleyip neredeyse kişi başına yarım tencere makarnayı midelerine indirir. Glikojen depoları kaslarımızda ve karaciğerimizde bulunur. Vücutta glikojen birikirken suda depolanır. Uzun süreli açlığın ardından az da olsa karbonhidrat yönünden zengin bir ürün tükettiğinizde baskülde dalgalanmalar yaşanabilir. Bu nedenle diyet yaparken karbonhidratı hayatınızdan çıkarmanız söz konusu dalgalanmaların azalmasına yardımcı olacaktır.

Tuz tüketimi önemli

Sağlıklı bir beden için tuzdan mümkün olduğunca uzak durulmalı. Tuzlu gıdalar tüketiyorsanız vücudunuz daha çok su tutar ve baskülde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.

Gün içinde ağırlık değişebilir

Gün içerisinde tüketilen yiyecek ve içecekler baskülde sabah tartıldığınızdan daha ağır çıkmanıza neden olabilir. Bu nedenle gün boyu birkaç kez tartılmak motivasyonunuzu olumsuz etkileyebilir.

Hangi aralıklarla tartılmalıyız?

Basküle çıkmak için en doğru zaman aralığı sabah uyandıktan sonradır. Sabah tartılırken mesanenin boş olması da önemlidir. Motivasyonunuz için haftada 1 ya da 2 kez tartılmanız uygun olacaktır.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 08:21
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