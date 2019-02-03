Her gün sıcak yemek yardımı

Cemal Almış İstanbul

Beşir Derneği, birlik, kardeşlik ve insani yardım köprüleri kurmayı sürdürüyor. Gıda malzemelerinden yakacak yardımlarına, sağlık kitlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok temel ihtiyaç malzemesini ihtiyaç sahipleriyle buluşturan dernek temsilcileri, Kilis ve Reyhanlı’da bulunan aşevi ve fırınlarıyla da bölge halkının içini ısıtacak sıcak yemek, ekmek gibi gıda yardımlarını da aralıksız sürdürüyor. Son bir ayda 21 bin adet giyim, 180 ton gıda, 27 ton kömür, toplamda 8 tır ve 2 kamyon ile bölgeye sevk edildi. Beşir Derneği, günde 200 bin ekmek üretme kapasiteli fırınları ve yine günde toplam 30 bin kap sıcak yemek üretme kapasiteli aşevleriyle hizmet veriyor.