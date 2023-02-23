Her gramında şifa var: Bu baharatları sofranızın baştacı yapın! Uzman isim açıkladı: İnanılmaz analizi

İşte baharatların insan vücuduna faydaları ve etkileri…

Kırmızıbiber: C, K ve P vitamini zenginidir. Mükemmel bir anti-oksidandır. Kalp rahatsızlığı riskini azaltır. Lifli bir gıdadır ve kabızlığa, sindirim sistemine, mesane ağrılarına prostata, mide ağrılarına ve ülsere iyi gelir.

Posa yönünden zengin olduğu için kolesterolü düşürür. İdrar söktürücüdür. Mide asidi salgılayan bezleri çalıştırır. Böylece mide asidini dengeleyip sindirimi kolaylaştırır.

Kişniş: Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve hazımsızlığı giderir. Yaprakları C, K vitamini ile protein açısından zengindir. Az miktarda da olsa kalsiyum, fosfor, potasyum, tiamin, niasin ve karoten içerir.

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Kişnişin içeriğindeki linoleik asit, oleik asit, palmitik asit, stearik asit ve askorbik asit gibi maddeler kandaki kolesterol seviyesini düşürmede etkilidir.

Kimyon: Sahip olduğu demir mineraliyle vücut bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji verir. Besinlerin emilimini kolaylaştırırken içerdiği yüksek lif oranıyla da sindirim sistemini de rahatlatarak kabızlığı önler.

Kimyondaki antioksidan kompleksi serbest radikallere engel olarak kansere yakalanma riskini azaltır. Eugenol ve limonen aldı bileşiklerin anti-tümör etkisi de bulunmaktadır.

Zencefil: İçeriğindeki “gingerol” güçlü bir iltihap önleyicidir ve bu nedenle osteoartrit ve romatoid artrit gibi şiddetli ağrılarla seyreden hastalıkların tedavisinde tüketilmesi önerilir.

İçerdiği magnezyum, çinko ve krom sayesinde kan akışını hızlandırıp ateşi ve aşırı terlemeyi önler, böylece vücut sıcaklığını dengeler.

Kakule: İdrar söktürücü olarak bilinir. Bu da böbrek fonksiyonlarını uyarması ve idrar yolu enfeksiyonlarını hafifletmesi anlamına gelir.

Bağırsak parazitlerini de yok eder. Anti-oksidan ve kanser önleyici özellikleriyle birkaç yıldır gözde olan kakule, kolesterolü de düşürür ve kan pıhtılarının oluşumunu önleyerek kan akışına yardımcı olur. Kalp için yararlıdır.

Rezene: Kalsiyum, demir, magnezyum, bakır yönünden zenginidir. Sodyum, potasyum ve diğer maddeleri de fazlasıyla içerir.

Ayrıca A ve C vitamini deposudur. Kan akışını hızlandırır ve damarlarda tıkanmayı önler. İyi bir lif kaynağıdır. Kolesterol oranını dengelerken kalp hastalıklarına karşı da koruma sağlar.

İçeriğindeki aspartik asit sayesinde gaz gidericidir, şişkinliği azaltır. Mide ve bağırsaklardaki iltihabi durumlarla savaşır. Besinlerin kolayca emilmesini sağlar. Mide suyu salgılanmasını uyardığı için sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığa da iyi gelir.