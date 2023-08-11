Her geçen gün önemi daha iyi anlaşılıyor! Barajlardaki su kaybına müthiş formül

Küresel ısınmanın etkilerini artırdığı son dönemde su kaybı, en önemli sorunlardan biri olarak kendini göstermeye başladı. Yüksek sıcaklıklarla birlikte barajlardaki binlerce ton su buharlaşarak azalıyor. Peki bu sorunu sürdürülebilir bir yolla aşmak mümkün mü? Yüzer güneş enerjisi santralleri (GES) son yıllarda temiz enerji üretirken baraj göletleri gibi durgun suların üzerini kaplayarak buharlaşmayı engelliyor.

Yüzer GES nedir?

Yüzer güneş enerjisi santrali, güneş panellerinin su üzerinde yüzen bir platforma monte edildiği güneş enerjisi üretim sistemi olarak biliniyor. Yüzer güneş enerjisi santralleri, güneş enerjisinin geleneksel olarak üretildiği karasal sistemlere göre büyük avantajlara sahip. Yüzer GES’ler araziye ihtiyaç duymadan karasal sistemlere göre daha yüksek verim sağlıyor. Çünkü su, güneş panellerinin daha soğuk kalmasına yardımcı olarak verimli çalıştığı süreyi artırıyor. Ayrıca suyun üzerini kapladığı için yüksek sıcaklıklarda kullanım ve içme suyunun buharlaşmasını ve baraj doluluklarının düşmesini engelliyor.

Çin yüzer GES’lerde ilk sırada

Dünyada yüzer güneş enerjisi santrallerinin sayısı da giderek artıyor. 2022 yılı sonu itibariyle dünyada yüzer GES projelerinin kapasitesinin 3,4 GW’ı aştığı hesaplanıyor. Çin, dünyadaki yüzer güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık yarısına sahip. Çin'i, Japonya, Güney Kore, Fransa, Hindistan, İngiltere takip ediyor.