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Siyaset Her fırsatta 'erken seçim' yaygarası koparan Kılıçdaroğlu: Adayım demekten korktu!
Siyaset

Her fırsatta 'erken seçim' yaygarası koparan Kılıçdaroğlu: Adayım demekten korktu!

Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna verdiği cevapla şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 23:12:00 -
Her fırsatta 'erken seçim' yaygarası koparan Kılıçdaroğlu: Adayım demekten korktu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fikret Bila'ya konuştu. Her fırsatta 'erken seçim' yaygarası koparan Kılıçdaroğlu, Bila'nın 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna, şöyle cevap verdi:

Daha 'adayım' diyemiyor!

"Bu konuyu önce İttifak içinde konuşacağız. Şu aşamada bu konuda özel bir yorum yapmayı düşünmüyorum. Önemli olan ittifakı oluşturan partilerin tutumudur. Tek aday mı çıkacak, yoksa her parti ayrı ayrı mı aday çıkaracak, bunlar olaylar olgunlaştığında yani gündeme geldiğinde oturup konuşacağımız konular. Bizim açımızdan kuşkusuz öncelikle partimizin yetkili organlarının görüşü önemli."

DEVA ile Saadet'i unutmadı!

"Şu günlerde ittifakı oluşturan partiler ilkeler üzerinde çalışıyor." diyen Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı’nın ortak zeminini oluşturmak üzere ilkeleri belirliyoruz. Her parti kendi çalışmasını sürdürüyor. Biz de CHP olarak çalışmamızı ilerlettik. Arkadaşlar ilkeler konusunda yaptıkları çalışmayı MYK’ya sundular. MYK’da görüşüldü. Biraz daha olgunlaştıktan sonra da Parti Meclis’ine sunacağız ve son şeklini vereceğiz." ifadelerini kullandı. Çalışmalarını tamamladıktan sonra ittifak ortakları İP, Saadet ve Demokrat Parti'ye götüreceklerini belirten Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek'i de unutmadı: "Bu aşamadan sonra Millet İttifakı’nı oluşturan partilere götüreceğiz. Görüşümüzü İYİ Parti’ye, Saadet Partisi’ne, Demokrat Partiye vereceğiz. Tabii Gelecek Partisi’ne ve DEVA Partisi’ne de götüreceğiz. Onlar çalışmalarını daha önce bize getirmişlerdi. Daha sonra yapılacak çalışma sonucunda ortak ilkeler belirlenmiş olacak.”

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