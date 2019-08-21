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Her eve lazım: Limon yağı

Limon yağının faydalarını öğrendikten sonra bu şifalı ürünü evinizden eksik etmek istemeyeceksiniz.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:07
Her eve lazım: Limon yağı

C vitamini yönünden zengin olan ve birçok hastalığa karşı vücudu koruyan limon düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu şifa kaynağı meyveden elde edilen limon yağı da en az limon kadar yararlıdır. Sağlık ve hijyen için evinizden kesinlikle limon yağını eksik etmemeniz gerekiyor.

Mide bulantısını yatıştırır

Mide bulantısı şikayetinizden kurtulmak için limon yağı koklayabilirsiniz. Uzmanınızın onay vermesi halinde gebeliğin ilk aylarında bulantı sorunundan kurtulmak için de limon yağı kullanabilirsiniz.

Hijyen için önemli

Limon yağı antibakteriyel özel taşır. Bu neden lavanta yağı gibi limon yağını da antibakteriyel jeller yerine tercih edebilirsiniz. Unutmayın piyasada bulunan jellere kıyasla, esansiyel yağlar çok daha etkilidir.

Ruh halinize iyi gelir

Yapılan bilimsel çalışmalar limon yağının depresyon belirtilerini en aza indirdiğini ortaya koymuştur. Bileklerinize ya da alnınıza limon yağıyla masaj yaparak ya da bu yağı koklayarak mutsuzluğunuzdan arınabilirsiniz.

Cildinizi besler

Cildinizin yıllara meydan okumasını istiyorsanız; antioksidanlar yönünden zengin olan limon yağını kullanabilirsiniz.

İyi bir ağrı kesici

Limon yağı iyi bir ağrı kesicidir. Nane yağı gibi limon yağını da migren ağrılarını yatıştırmak için kullanabilirsiniz. Limon yağı ayrıca eklem ve kas ağrılarınıza da iyi gelir.

Yaraların iyileşmesine yardım eder

Yapılan bilimsel çalışmalar C vitamini ve antioksidan yönünden zengin olan limon yağının ciltteki yara ve yanıkların tedavisinde son derece etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Aman dikkat!

Limon yağını cildinize ve saçınıza uygulayabilirsiniz. Ancak bu yağı kesinlikle ağız yoluyla tüketmemelisiniz. Cildiniz hassas ise limon yağını; zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağıyla seyreltip kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:07
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