Her devrin elemanları Nagehan ve Akif yalnız değilmiş! İmamoğlu cephesinden Hande Fırat bombası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu isimlerle çekilen Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Kamuoyunda gündem olan fotoğraf hakkında Fox TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan İBB Sözcüsü Ongun, Nagehan Alçı eleştirilerine yönelik "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dedi.

Hande Fırat da gelecekti

Geziye aslında Hande Fırat’ın da geleceğini söyleyen Ongun, “Aslında bu geziye Hande Fırat'ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi.” İfadelerini kullandı.

İşte Ongun’un o açıklamaları;

"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içerisindeki tartışmalar olarak değerlendiriyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu çok da önemsemiyoruz doğrusu. Biz Twitter'a bakmıyoruz.

Fotoğrafı ben istedim en son aşamada. Yazılar yazılıyordu, paylaşımlar yapılıyordu, ben biraz gazeteciler üzerinde yürüdüm. Bu bizim ilk seyahatımız değil. Bundan sonra da yapacağız. Ardahan'da bir gezi var. Aslında bu geziye Hande Fırat'ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı. Ben bu tartışmaları çok önemsemiyorum.

Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz."