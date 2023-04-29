Her derde deva; meyan kökü şurubu nelere iyi gelir? Kimler bu şurubu kullanamaz? Meyan şerbeti, kökü tarifi

Ayrıca sindirim sistemini düzene sokma özelliği sayesinde birçok sindirim problemini de ortadan kaldırır. Meyan kökü şurubu öksürüğe iyi gelir. Bu açıdan özellikle kabızlık problemi yaşayan bireyler için kullanılması tavsiye edilir. Devamlı öksüren kişilerin, balgam birikmesi ve çıkaramıyorum demeleri durumunda yapacak oldukları meyan kökü çayı olmaktadır. Meyan kökü birçok hastalığın tedavisinde etkili olan şifalı bir bitki olmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak sivilce ve akne benzeri hastalıklardan şikâyetçi olan bireyler de bu şerbeti kullanmalıdır. Tamamen doğal yollar ile elde edilen bu şerbet sayesinde akne ve sivilceleri vücudunuzdan uzak tutabilirsiniz.

Günlük almanız gereken miktarın üzerine çıkmazsanız ki bu genellikle 2 ila 3 bardak aralığıdır, akciğerinizi bile temizleme şansı elde edersiniz. Bu sayede vücudunuzun bütün hasarları doğal çay ile onarılır.

Son zamanlarda oldukça popülerleşen meyan kökü şurubu kullanırken etmeniz gereken birtakım noktalar vardır. Her ne kadar ‘her derde deva’ desek de bazı kişilerin bu şurubu tüketmemesi çok daha yararlıdır. Yazımızın ilerleyen kısımlarında kimlerin bu şurubu kullanmaması gerektiği ile ilgili bir liste mevcut. O listeden detaylı olarak kimlerin kullanmaması gerektiğine ulaşabilirsiniz.

MEYAN KÖKÜ ŞURUBU NEDİR?

Meyan kökünün sulak ve nemli alanlarda özel olarak yetiştirilen bir bitkidir. Her ne kadar meyan kökü şurubu ismiyle anılsa aslında bu bitki bir şerbet formuna dönüştürülür.

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Bu şerbet meyan kökünün dövülmesi, ezilmesi ve sonrasında belirli bir miktar suyun içine bırakılması sonucunda elde edilen bir içecek türüdür. Genellikle soğuk olarak tüketilir ve yaz aylarında tüketilmesi tavsiye edilir. Yapımında farklı ‘sağlıklı otlar’ da kullanılır. Bundan dolayı satın almayı düşünüyorsanız içindekileri sormadan satın almayın. Kesinlikle içeriğini öğrenin ve ona göre tüketin. Aksi bir durumda vücudunuzun bu otlara tepki vermesi muhtemeldir.

MEYAN KÖKÜ ŞURUBU FAYDALARI NELER?

Her derdin devası olduğu iddia edilen meyan kökü şurubu aşağıdaki faydalara sahiptir. Fakat sizler doktorunuzun tavsiyesi olmadan kesinlikle kullanmayın. Aksi durumda istenmeyen durumlar ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz vardır:

*Vücut ağrılarına birebirdir.

*Cilt hastalıklarınız varsa meyan kökü şerbetini tüketebilirsiniz.

*Sindirim problemleri yaşıyorsanız kesinlikle kullanmalısınız. Özellikle kabızlığa doğrudan iyi gelir.

*Balgam sökücü olarak kullanılabilir.

*Bacaklarınıza, kollarınıza veya vücudunuzun çeşitli bölgelerine kramp giriyorsa tüketebilirsiniz.

*Sedef hastalığı, akne hastalığı veya sivilce gibi hastalıklara karşı vücudunuzu korur.

*Siroz gibi hastalıklara karşı oldukça etkilidir ve tavsiye edilir.

*Grip ve nezle gibi hastalıklara karşı vücudunuzu korur.

*Özel döneminde ağrıları hafifletir ve bünyenizi rahatlatır.

*Böbrekleri ve dalağı korur. Fakat hâli hazırda böbrek rahatsızlığınız varsa tüketmemelisiniz.

Yukarıda sıralandığı üzere birçok rahatsızlığa ve hastalığa iyi gelmektedir. Fakat doğru bir şekilde kullanmak gerekir. Aksi durumlarda vücudunuz bu şuruba karşı reaksiyon gösterebilir. Bu tarz durumlar ile karşılaşırsanız doktora gitmeli ve önlem almalısınız. Böyle durumlar ile karşılaşmamak için tüketmeden önce doktorunuza başvurmanız çok daha mantıklı bir davranış olur.

Meyan kökü faydaları Saraçoğlu?

Ayrıca meyan kökü iştahı açar, yemeklerden sonra hazmı kolaylaştırır, idrar söktürür ve kabızlığı giderir. Nezle, Grip ve nefes darlığı gibi hastalıklarda faydalı bir bitkidir. Göğsü yumuşatır, balgamı söktürür ve öksürüğü keser. Vücuda serinlik ve rahatsızlık verir.

Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Bir bardak kaynamış suyun içerisine 1-1,5 tatlı kaşığı meyan kökü atılır ve 5-6 dakika süresince demlenmeye bırakılır. Meyan kökü çayı, bir çay kaşığı bal ya da bir çubuk tarçın ilavesi yapılarak tatlandırılabilir. Hazırlanan çay hem aç karnına hem tok karnına içilebilir.

Diğer tarif;

Peki Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan kökü şerbeti faydaları neler? Meyan kökü şerbeti tarifi nedir? İşte cevabı:

Şanlıurfa'da susuzluğu giderici, serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddiasıyla tüketilen meyan şerbeti, bu yıl da Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Meyan bitkisi de göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü, ateş düşürücü, öksürük kesici, nezle ve bronşit gibi hastalıklara karşı şifalı özellikleri bulunuyor. Solunum yollarındaki mukozaya koruyucu etkiye sahiptir. Peki evde meyan şerbeti nasıl yapılır?

MEYAN ŞERBETİ TARİFİ:

MALZEMELER

1 kök meyan kökü

3 litre su

YAPILIŞI

Eğer meyan kökü şerbetini akşamleyin hazırlıyorsanız, meyan köklerini beklemeye almak için sabaha kadar bekletmelisiniz. Suyu tencereye alın üzerine kökleri koyun. 1,5 saat kadar suda bekletmeniz yeterli olacaktır. 1.5 saat bekledikten sonra meyan kökleri lifleri tencerenin içinden sıkılarak alın.

Daha sonra bir süzgeçle süzerek bir kaba boşaltın. Tamamen meyan kökü şerbeti olması için meyan kökleri tülbentten geçirilerek iyi bir şekilde süzün.

Bu süzme işlemi bir kez daha tekrarlanarak meyan kökü şerbeti içinde tortu ve yabancı madde olmasını engellemiş oluruz.

Meyan kökü şerbeti hazırlarken buradaki püf noktası, meyan kökü şerbetinin dibinde tortu birikmemesidir.

Şişelere doldurulduktan sonra meyan kökü şerbeti tüketime hazırdır.

Meyan bitkisi genellikle ekilmiş tarlalar, alüvyonlu nehir vadileri ve kumullar olup Türkiye'de Trakya, Marmara Bölgesi ve Karadeniz sahilleri hariç tüm Anadolu'da özellikle akarsu kenarlarında, Muş, Bingöl, Kars, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antakya illeri ile Ege Bölgesi'nde ve Çukurova'da yetişmektedir.

Meyan kökünde şeker var mıdır?

Meyan kökü doğal şekerden 50 kez tatlı.

Meyan kökünün zararları

Baş ağrısı, uykusuzluk, isteksizlik, tansiyon, kalp krizi gibi ciddi yan etkileri bulunur.

MEYAN KÖKÜ ŞURUBUNU KİMLER KULLANMAMALI?

Aşağıdaki rahatsızlıklara sahipseniz bu şurubu kesinlikle kullanmamalısınız. Kendinizi bu listede görmüyorsanız da kullanmadan önce bir doktora danışmanızda her zaman yarar vardır:

-Böbreklerinizle ilgili yaşadığınız veya yaşamakta olduğunuz bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle meyan kökü şurubu tüketmemelisiniz.

-Şeker hastalığınız varsa kesinlikle ama kesinlikle bu şuruptan uzak durmalısınız.

-Kalbinizle ilgili sorunlar veya hastalıklar varsa bu şurup sizi çok daha kötü bir duruma sokacaktır. Bundan ötürü kesinlikle kullanmamalısınız.

-Ayrıca kronik karaciğer hastalığınız varsa bu şuruptan uzak durmalısınız.

-Potasyum eksikliğiniz varsa bu şurubu tüketmemeniz gerekir.

-Hamileyseniz veya emziriyorsanız sakıncalı olacaktır. Bundan dolayı kullanmamanız gerekir.

-Yukarıda bulunan hastalıklara sahip bireylerin bahsi geçen şurubu kesinlikle tüketmemesi gerekir. Bundan dolayı sağda solda sahip olduğunuz hastalığa iyi geldiği iddia edilen maddeleri ve karışımları tüketmeden önce kesinlikle bir doktora danışmanız gerekir. En azından ayak üstü bir internet araştırması yapmanızın kimseye hiçbir zararı olmaz.

Birçok bitkiden elde edilen karışım gibi şifa veren meyan kökü şurubu herkes için yararlı değildir. Bu yüzden tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

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