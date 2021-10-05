Her ateş ve öksürük Covid değil

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Ekici, son dönemlerde okullarda artan hastalıkların çoğunun viral enfeksiyon ve bakterilerden kaynaklandığını belirterek her öksürük ve ateşin Covid belirtisi olmadığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Ekici okullarda Covid ve grip benzeri vakalar hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Öğretim Üyesi Ekici, “Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar soğumaya başlıyor artık ve okullarda açılmaya başladı bu iki faktörden dolayı özellikle çocuklarda solunum enfeksiyonlarına daha sık rastlamaya başlıyoruz. Çünkü etkenlerin çoğu virüs ve bunlarında çoğunlukla soğuk ortamda üreyebilmeleri nedeniyle daha çok kış mevsiminde özellikle ekim nisan ayları arası kış döneminde bu solunum yolu enfeksiyonlarını daha sık görebiliyoruz’’ dedi.



Çocuklarda hijyen önemli



Ekici, çocuklarda hijyen kurallarının önemli olduğunu belirterek, “Şu an pandemi döneminde olmamız nedeniyle tabi ki Covid de halen etken olarak solunum enfeksiyonlarında rol almaya devam ediyor. Covid’in dışında diğer viral enfeksiyonlar ve bakteri enfeksiyonlar da etken olarak rol alıyorlar. Çocuklarda özellikle okula başlamayla birlikte ve çocukların çok daha hareketli olması, yetişkinlere göre çok daha alan kat edebilmeleri daha hareketli olmaları ve hijyen kurallarına erişkinler kadar biraz daha az dikkat etmeleri nedeniyle enfeksiyonları çocuklarda bu açıdan daha fazla görebiliyoruz. Koruma yolları olarak ta özellikle sosyal izolasyon Covid de nasıl önemliyse diğer viral etkenlerde de sosyal izolasyon çok önemli. Maske tabi ki Covid de olduğu gibi diğer enfeksiyonlarda da önemlidir ama Covid olmadığı dönemde rutin olarak maske kullanmıyoruz ama Covid bir pandemi olduğu için, bütün dünyayı etkilediği için mecburen maskeyi kullanıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Hijyen kuralları yine çok çok önemli özellikle çocukların el hijyeni ve temas ettikleri he ortak kullandıkları objeye temas ettikten sonra ellerini sabunla ve suyla yıkamaları bu da korunma da çok çok önem arz ediyor’’ şeklinde konuştu.