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Aktüel ‘Her ailenin bir afet planı olacak’
Aktüel

‘Her ailenin bir afet planı olacak’

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Toplumumuzu afetlere, tehlikelere karşı hazırlayacağız. Bu her birimizin sorumluluğunda olacak. Her ailenin bir afet planı olacak. Her aile başına bir iş geldiğinde ne yapacağını önceden bilecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 18:58:00 -
‘Her ailenin bir afet planı olacak’

Kınık, “Bizim slogan atacak lüksümüz yok. Bizim gerçek işler yapmamız gerekiyor. O toprakları ağaçlandırmak, yeşillendirmek gerekiyor. Afetlerle, afetlerin oluşturduğu etkilerle toplumumuzla mücadele edeceğiz. Toplumumuzu afetlere, tehlikelere karşı hazırlayacağız. Bu her birimizin sorumluluğunda olacak. Her ailenin bir afet planı olacak. Her aile başına bir iş geldiğinde ne yapacağını önceden bilecek. Herkeste temel ilk yardım ve afet bilinci olacak. Kızılay olarak önümüzdeki 10 yıl bu hedefle çalışacağız. Toplumla beraber bilinçlenip, toplumla beraber kalkınacağız” diye konuştu.

75 yıldır kentin içme suyu ihtiyacını karşılıyor

Malatya’da oluşumundan bugüne kadar yön değiştirmeden akan ve şehrin Bizans idaresinde olduğu yıllarda da kullanıldığı bilinen içme suyu kaynağı Gündüzbey Kaptaj Tesisi, 1946’dan bu yana ilin içme su ihtiyacını karşılıyor. Evliya Çelebi’nin, “Suyu ve havası gayet latiftir” dediği Malatya, yer altı ve yer üstü tatlı su kaynakları açısından zenginliği ile dikkat çekiyor. Kayaların arasından doğal olarak akan suyun toplandığı Gündüzbey Kaptaj Tesisi, 1946’dan bu yana kentin aralıksız su ihtiyacını gideriyor.

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