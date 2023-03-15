Hepsini göreve iade edecekmiş! Bay bay Kemal'den FETÖ ve PKK’ya can simidi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaş ziyaretinde, FETÖ ve PKK'dan ihraç edilen devlet memurlarına, "İşlerinize iade edeceğim" sözü verdi.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden sonra, FETÖ iltisaklı oldukları tespit edilen kamu görevlileri, Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden alındı.

Kendilerini 'KHK'lılar' olarak adlandıran gruptan kişiler, halk ziyaretinde karşılaştıkları Kılıçdaroğlu'na, "Biz KHK'lılarla ilgili somut bir şey duymak istiyoruz sayın başkanım. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl bir somut çözüm sunacaksınız?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu kadına, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz." ifadeleri ile karşılık verdi.

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