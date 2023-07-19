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Ekonomi Hepsiburada Premium’un 1. yılına özel “Premium İndirim Günleri” başladı
Ekonomi

Hepsiburada Premium’un 1. yılına özel “Premium İndirim Günleri” başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 17:32:00 -
Hepsiburada Premium’un 1. yılına özel "Premium İndirim Günleri" başladı

Hepsiburada, Premium üyelerine özel olarak düzenlediği kampanyayla 18-23 Temmuz tarihleri arasında birbirinden avantajlı indirimler sunacak.

Küçük ev aletlerinde sepette %10 net indirim ve Grundig Beyaz Eşyalarda sepette %10 net indirim kampanyaları Hepsiburada Premium üyelerini bekliyor.

Moda tutkunları unutulmadı

U.S.Polo Assn. markasının seçili ürünlerinde sepette %55 net indirim ve Loft ürünlerinde sepette %50 indirim fırsatlarıyla Hepsiburada Premium üyeleri gardıroplarını yenileyecek.

Güzellik ve bakımda büyük fırsat
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hepsiburada Premium üyelerine Elidor Saç Bakım ürünlerinde sepette %50 indirim, The Purest Solutions Ürünlerinde sepette %35 indirim ve Bioderma cilt bakım ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatları sunulacak.

Teknoloji alışverişinin tam sırası

Sınırlı sayıda Philips HD9867/90 Premium Airfryer XXL Fritöz sadece 6.899 TL'ye ve Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2+ 3D Global Versiyon Siyah Robot Süpürge ise sadece 8.499 TL'ye Premium üyelerini bekliyor.

Hepsiexpress market alışverişlerinde geçerli 250 TL'ye 50 TL indirim

Hepsiburada Premium üyeleri Hepsiexpress’ten verecekleri su siparişlerinde geçerli 15 TL indirimden yararlanacak.

Hepsiburada Premium ilk ay 1 TL!

İlk ay 1 TL’ye üye olunarak tüm siparişlerde kargo bedava, hediye BluTV ve %3 Hepsipara kazancı avantajından yararlanılan Hepsiburada Premium’un 1. yılına özel kampanyasına linkten ulaşılabiliyor: https://www.hepsiburada.com/staticpage/382763398620004

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