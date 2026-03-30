Hepimizin evinde olacak! “Güneşi şişeleyen” sıvı batarya!

ABD’li bilim insanları, güneş ışığını kimyasal olarak depolayıp ihtiyaç anında ısıya dönüştürebilen “sıvı batarya” teknolojisi geliştirdi. Su kaynatacak seviyede enerji üretebilen bu sistemin, enerji depolama alanında yeni bir dönemin önünü açabileceği değerlendiriliyor.

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara (UC Santa Barbara) bünyesinde çalışan araştırmacılar, güneş enerjisinin en büyük sorunlarından biri olan depolama problemine radikal bir çözüm geliştirdi. Bilim insanları, güneş ışığını emerek bu enerjiyi kimyasal yapısında hapseden ve ihtiyaç duyulduğunda ısı olarak geri salabilen yeni bir molekül tasarladı.

Güneş enerjisi artık “saklanabilecek”

“Pirimidon” adı verilen bu organik molekül, Moleküler Güneş Termal (MOST) teknolojisinin yeni bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Geleneksel bataryalardan farklı olarak elektrik üretmek yerine güneş enerjisini doğrudan kimyasal formda depolayan sistem, yeniden şarj edilebilir bir “ısı bataryası” gibi çalışıyor.

Araştırmanın baş yazarı Han Nguyen, geliştirilen yapının tamamen geri dönüştürülebilir olduğunu belirterek, “Bu sistem güneş ışığını depoluyor, ihtiyaç duyulduğunda serbest bırakıyor ve tekrar tekrar kullanılabiliyor” dedi.

DNA’dan ilham alındı

Araştırmacılar, molekülü tasarlarken DNA’nın ışığa maruz kaldığında form değiştirebilen yapısından ilham aldı. Sentetik olarak geliştirilen pirimidon molekülü, güneş ışığı aldığında yüksek enerjili bir forma geçiyor ve bu enerjiyi uzun süre stabil şekilde tutabiliyor.

UCLA’dan Prof. Ken Houk ile yürütülen hesaplamalı çalışmalar sayesinde molekülün hem kompakt hem de uzun ömürlü olması sağlandı.

Lityum bataryalardan daha güçlü

Yeni sistemin enerji yoğunluğu kilogram başına 1,6 megajulün üzerine çıkarak, ortalama 0,9 MJ/kg seviyesindeki lityum iyon bataryaların yaklaşık iki katına ulaştı. Bu da teknolojinin sadece alternatif değil, aynı zamanda daha verimli bir depolama çözümü olabileceğini gösteriyor.

Kaynar su üretecek güçte

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise depolanan enerjinin pratikte gösterilmesi oldu. Bilim insanları, molekülden açığa çıkan ısının suyu kaynatabilecek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Bu gelişme, teknolojinin teorik bir model olmanın ötesine geçtiğini ve gerçek dünyada kullanılabilir hale geldiğini gösteriyor.

Evlerden kamp alanlarına geniş kullanım

Yeni sistemin; şebekeden bağımsız ısıtma çözümleri, kamp ekipmanları ve evsel sıcak su üretimi gibi alanlarda kullanılabileceği belirtiliyor. Malzemenin suda çözünebilir olması sayesinde çatıya yerleştirilecek güneş toplayıcılarıyla entegre edilerek gündüz depolanan enerjinin gece kullanılabilmesi mümkün hale geliyor.