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Gündem Henüz 20 aylıktı! Yürek sızlatan haber
Gündem

Henüz 20 aylıktı! Yürek sızlatan haber

Yeniakit Publisher
2023-12-28 19:53:00 -
Henüz 20 aylıktı! Yürek sızlatan haber

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Cumali Sokak’ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu anne F.H. (20), 20 günlük oğlu M.H.’yi emzirdikten sonra beşiğine yatırdı.

Bir süre sonra odaya girdiğinde bebeğini hareketsiz halde bulan F.H.’nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

20 günlük bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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