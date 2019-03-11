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Hentbolda Süper Lig sevinci

Mardin Büyükşehir Belediyesi bütün spor dallarında başarıdan başarıya koşuyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:01
Hentbolda Süper Lig sevinci

Mardin Büyükşehir Belediyesi bütün spor dallarında başarıdan başarıya koşuyor. Gerek amatör, gerekse profesyonel liglere önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarının karşılığını ise başarılar ile alıyor. Bu bağlamda Hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Mardin Büyükşehir Belediyesi Bayan Hentbol Takımı lig lideri Görele Belediyespor ile kendi sahasında yaptığı maçı 20-19 skor ile kazanarak süper lige çıkmaya hak kazandı.


Maçın akabinde ise sahada büyük bir coşku yaşandı. Öte yandan Bayanlar Voleybol 1. Ligi’ndeki ilk yılında özelikle son maçlarda aldığı galibiyetler ile ligde kalan ve başarı kaydeden voleybol takımı ise gelecek yıllar için umut saçtı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımı ise Play Off’da en büyük şampiyon adayları arasında gösteriliyor. Futbolda ise BAL Ligi’nde mücadele eden Mardin Büyükşehir Belediyesi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Amatör spor branşların da ise alınan Türkiye şampiyonlukları şehri mutlu etti.



“Mardin sporun başkentleri arasına giriyor”


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, spora yapılan yatırımların karşılığını aldıklarını söyledi. Spora yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Yaman, “İlimizi sporun başkentleri arasında tutmak ve gençlerimizi spora teşvik etmek için mücadele ediyoruz. Yapılan çalışmaların meyvelerini aldı. Biz ilimizde birçok farklı konuda önemli çalışmalar yaptık. Önem verdiğimiz konularında başında ise spor geldi. Bilindiği üzere ilimiz genç nüfusa sahip olmakla birlikte bu konuda spor potansiyeli olan bir şehir. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi için ise rol modeller önemli bir yer tutuyor.Bu nedenle spor konusunda önemli yatırımlar yapmaya karar verdik. Özelikle profesyonel liglerde başarı kaydetmek için elimizi taşı altına koyduk. Bireysel ve amatör branşlarda da en yetenekli sporcularımızı keşfederek işe başladık” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:01
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