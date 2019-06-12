Hentbolda maçın ardından





ESKİŞEHİR (AA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. gruptaki beşinci maçında 26-25 mağlup oldukları Kuzey Makedonya maçına ilişkin, "Maçı keşke berabere bitirseydik ya da kazanabilseydik." dedi.

Şentürk, maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmaya kötü başladıkları ancak toparlanarak ilk yarıyı 13-11 önde tamamladıklarını kaydetti.

Maçın hakem ikilisi Rus Evgeny Zotin ve Nikolay Volodkov'un yönetimini eleştiren Şentürk, şöyle konuştu:

"Avrupa Hakem Kurul Başkanı, Makedon... Bu maça hakem atanmadan Rus hakem atanacağını söylemiştim, dediğim de çıktı. Maçın başından sonunu kadar hakkımız olan kararları çalmadılar. Söyleyecek bir şey yok. Maçı keşke berabere bitirseydik ya da kazanabilseydik. Şansızım daha sürüyor. Bundan sonraki maçta iki puan almamız yeterli. İzlanda ile 16 Haziran'da deplasmanda oynayacağız. Zor bir deplasman ama biz maçın başından sonuna kadar iyi mücadele etmek için oynuyoruz. Genç bir kadromuz var. Elimizden geleni yapacağız."



