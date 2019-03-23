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Hentbol: Toplu sonuç

- Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları başladı

23 Mart 2019 Cumartesi 17:54
Hentbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan iki maçla başladı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beykoz Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 31-30

Karşıyaka Belediyespor-Göztepe: 19-33


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:54
  1. 20. hafta
  2. Erkekler Süper Ligi
  3. HENTBOL

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