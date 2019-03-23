Hentbol: Toplu sonuç - Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları başladı



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan iki maçla başladı. Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: Beykoz Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 31-30 Karşıyaka Belediyespor-Göztepe: 19-33



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