Hentbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan iki maçla başladı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beykoz Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 31-30
Karşıyaka Belediyespor-Göztepe: 19-33
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