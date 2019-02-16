Hentbol: Toplu sonuç
- Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'in 15. hafta mücadelesi, beş maçla başladı16 Şubat 2019 Cumartesi 20:43
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de beş maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango: 42-29
- Kadınlar Süper Lig
Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-31
Aksaray Belediyespor-Yalıkavakspor: 33-36
Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-25
Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 36-23
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