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Hentbol: Toplu sonuç

- Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'in 15. hafta mücadelesi, beş maçla başladı

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:43
Hentbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de beş maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Erkekler Süper Lig


Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango: 42-29


- Kadınlar Süper Lig


Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-31

Aksaray Belediyespor-Yalıkavakspor: 33-36

Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-25

Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 36-23

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 20:43
  1. 15. hafta
  2. Erkekler Süper Lig
  3. HENTBOL
  4. Kadınlar Süper Lig
  5. toplu sonuç

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