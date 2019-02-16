Hentbol: Toplu sonuç - Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'in 15. hafta mücadelesi, beş maçla başladı



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de beş maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango: 42-29

- Kadınlar Süper Lig

Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-31 Aksaray Belediyespor-Yalıkavakspor: 33-36 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-25 Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 36-23

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.