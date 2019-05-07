Hentbol: Erkekler Süper Lig - 1955 Batman Belediyespor: 30 - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 29



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 26. haftasındaki müsabakada 1955 Batman Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-29 mağlup etti. Batman 19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini İzmir Büyükşehir Belediyespor, 20-16 önde tamamlandı. İkinci devrede rakibine üstünlük kuran 1955 Batman Belediyespor, karşılaşmadan 30-29 galip ayrıldı.

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