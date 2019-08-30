Hentbol: EHF Kupası Beşiktaş Aygaz: 25 - Metaloplastika: 25



Salon: Recep Şahin Köktürk Hakemler: Ivars Cernavskis, Edmunds Bogdanovs (Letonya) Beşiktaş Aygaz: Taner Günay, Onur Ersin 6, Hadj Sadok 3, Tomic 1, Ömer Ozan Arifoğlu, Tolga Özbahar 4, Lasica 1, Özgür Sarak 1, Ramazan Döne 6, Burak Turan, Gökay Bilim, Görkem Biçer 3 Metaloplastika: Jandric, Gojkovic 1, Cagalj 1, Kljajic 6, Milic 2, Pisaric 2, Aleksandar Babic 5, Maticic 6, Dosen, Dejan Babic 2 İlk yarı: 11-11 İki dakika cezası alanlar: Ramazan Döne, Ömer Ozan Arifoğlu (2), Onur Ersin (Beşiktaş Aygaz), Pisaric (Metaloplastika)

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında Sırbistan temsilcisi Metaloplastika ile 25-25 berabere kaldı. Müsabakanın ilk devresi oldukça çekişmeli geçerken, takımlar devreye 11-11'lik eşitlikle girdi. İkinci devrede özellikle Ramazan Döne ile etkili olan Beşiktaş Aygaz, mücadeleyi uzun süre geride götürdü. Son bölümde savunmadaki oyunuyla öne geçen siyah-beyazlı takım, üstünlüğünü koruyamadı ve maç 25-25 sona erdi. Taraflar arasındaki anlaşma gereğince rövanş karşılaşması yarın yine Beykoz'daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda saat 17.00'de yapılacak.

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