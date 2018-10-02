Henry Onyekuru'ya ülkesinden güzel haber
Son şampiyon Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımının aday kadrosuna dahil edildi.02 Ekim 2018 Salı 20:31
Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın 12-15 Ekim tarihlerinde Libya ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edildi.
Trabzonsporlu Onazi de davet edildi
Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 7 maçta 2 gol kaydeden 21 yaşındaki oyuncu, 3 kez de Nijerya Milli Takımı adına sahaya çıkmıştı. Nijerya Milli Takımı'na Henry Onyekuru'nun yanı sıra, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile Bursasporlu futbolcu Abdullahi Shehu da davet edildi.
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