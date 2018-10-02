Henry Onyekuru'ya ülkesinden güzel haber

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın 12-15 Ekim tarihlerinde Libya ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edildi.

Trabzonsporlu Onazi de davet edildi

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 7 maçta 2 gol kaydeden 21 yaşındaki oyuncu, 3 kez de Nijerya Milli Takımı adına sahaya çıkmıştı. Nijerya Milli Takımı'na Henry Onyekuru'nun yanı sıra, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile Bursasporlu futbolcu Abdullahi Shehu da davet edildi.