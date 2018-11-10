THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Henry Onyekuru: Bizim için çok önemliydi

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından iki gol atan Onyekuru karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 21:50
Henry Onyekuru: Bizim için çok önemliydi

Henry Onyekuru aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ve bu galibiyeti yanlarında olmayan hocalarına armağan ettiklerini söyledi.

İşte Henry Onyekuru'nun maç sonundaki açıklamaları...

''Bizim için çok önemli bir maçtı. Cezalı arkadaşlarımız, eksiklerimiz vardı. Hocamız, yardımcı antrenörümüz bizimle beraber değildi ama taraftarımız buradaydı. Birinci dakikadan son ana kadar mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. İyi de başladık ve kazandık. Ben bu galibiyeti hocamıza, yardımcı antrenörümüze ve taraftarımıza armağan etmek istiyorum.''

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 21:50
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nefes kesen kovalamaca! 1 kilo uyuşturucuyla yakalandılar
    1. Nefes kesen kovalamaca! 1 kilo..
    2. Yağlı egzamaya dikkat!
    3. Duş sonrası kaşıntı neden olur?
    4. Dolaşım bozukluğunun nedenleri nelerdir?
    5. Bergamot çayının faydaları nelerdir?
    6. Erdoğan, Picasso Bleu et Rose..
    7. Meteoroloji'den İstanbul için sağanak..
    8. Bebekler ne zaman görmeye başlar?
    9. Peynirli cevizli salata tarifi
    10. Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul..
    11. ABD Büyükelçiliği'nden 'mühimmat..
    12. İşkolik annelere tavsiyeler...
    13. Fırında patatesli tavuk tarifi…
    14. Boşanma çocuğu nasıl etkiler?
    15. Kıyafetlerdeki tüyler nasıl toplanır?
    16. 2.7 milyon tonluk bakır rezervi bulundu
    17. Kıymalı tepsi böreği
    18. Brezilya'da pole pozisyonu Lewis..
    19. Ümit Davala'dan 3 puan açıklaması
    20. Mutfakta sıfır atık için tavsiyeler
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti