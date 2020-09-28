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Aktüel Heniyye, Mısır askerlerinin yaraladığı Filistinli balıkçının iadesi için Kahire'yle görüştüğünü açıkladı
Aktüel

Heniyye, Mısır askerlerinin yaraladığı Filistinli balıkçının iadesi için Kahire'yle görüştüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:27:12 -
Heniyye, Mısır askerlerinin yaraladığı Filistinli balıkçının iadesi için Kahire'yle görüştüğünü açıkladı

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cuma günü Mısır askerlerinin açtığı ateş sonucu iki kardeşini kaybeden, kendisi de yaralanan Filistinli balıkçının Gazze'ye gönderilmesi için Kahire ile görüştüğünü açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, olayda hayatını kaybeden Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug'un ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Mısır makamlarınca tutulan ve yaralı olduğu belirtilen Yasir Zazug'un serbest bırakılması ve Gazze'ye gönderilmesi için Kahire yönetimi ile görüşmelerin sürdürdüğünü kaydeden Heniyye, "Hamas, bu büyük felakette onların yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, cuma günü yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli 2 balıkçının hayatını kaybettiğini ve bir balıkçının yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaralı Filistinlinin hala tedavi için Mısır'da bulunduğunu bildirmişti.

Naaşları, cumartesi günü Mısır yönetiminden teslim alınan Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug'un cenaze namazları dün Gazze'de kılınmıştı.

Filistin yönetimi ile Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar olayı kınarken Mısır makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.


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