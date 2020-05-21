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Hendek bayrama hazır hale getirildi

Hendek Belediyesi şehrin tüm ana cadde ve sokaklarında hummalı bir temizlik çalışması başlatırken, mezarlıklar bayrama hazır hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:11:53 -
Hendek bayrama hazır hale getirildi

Hendek Belediyesi şehrin tüm ana cadde ve sokaklarında hummalı bir temizlik çalışması başlatırken, mezarlıklar bayrama hazır hale getirildi. Evde geçireceğimiz bu bayram için ekipler tüm tedbirlerini alarak teyakkuza geçti.


Ramazan ayı süresince çalışmalarına hız kesmeden devam eden Hendek Belediyesi ekipleri, korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramının manevi atmosferinin Hendek halkı tarafından huzurlu bir şekilde geçirilmesi adına da tüm imkanlarıyla sahada yerini aldı. Bayramı evlerinde geçirmeye hazırlanan Hendek halkının bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi adına tedbirler alınırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Şehrin sokaklarında hummalı bir temizlik çalışması başlarken, mezarlıklarda ot biçme ve çevre düzenlemeleri yapıldı


Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında parklar, yürüyüş yolları, cadde ve sokaklar, süpürme ve yıkama araçlarıyla temizlenirken vatandaşların yoğun olarak kullandığı çöp konteynerleri de dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Vatandaşların bayram öncesinde ve süresinde mağdur olmamaları adına tüm ekipler görevlendirilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Beyaz Masa, Zabıta Müdürlüğü ve diğer tüm teknik ekipler nöbette olacak. Vatandaşların 444 54 03 ve ya 0555 888 54 03 numaralı WhatsApp hattına ulaşarak istek ve taleplerini iletebilecekleri açıklandı.

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