Hemzemin geçitte facia! Otomobil hurdaya döndü
Osmaniye’de yük treninin çarptığı otomobilde bulunan dört kişi yaralandı. Kaza sonrası hemzemin geçitte ulaşım bir süre aksadı.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi yakınlarında, hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. Salim F. idaresindeki 80 AEG 796 plakalı otomobile, Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi yakınlarındaki hemzemin geçitte Osmaniye'den Gaziantep istikametine giden yük treni çarptı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.