  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ahmet Özer hakkında flaş karar

Başörtülü öğrencisine böyle hakaret etti “Bu başla diş hekimi olamazsın, temizlikçiye benziyorsun!” Özel Üniversitede 28 Şubat kafalı hoca

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın yakın arkadaşını NASA'nın başına yeniden aday gösterdi

Türkiye İsrail'in uykusunu kaçırdı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas hamlesi

2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!

5 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

New York’un yeni seçilen başkanı Müslüman diye pazarlandı LGBT’li çıktı! Zohran Mamdani’nin ilk icraatı tartışılıyor

İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını Çin destekliyor müzakere edildi

ABD’den nükleer gözdağı: Kıtalararası balistik füze Minuteman III test edildi!

Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor
Dünya Hemşire iş yükünü azaltmak için 10 hastayı öldürdü
Dünya

Hemşire iş yükünü azaltmak için 10 hastayı öldürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hemşire iş yükünü azaltmak için 10 hastayı öldürdü

Almanya’da bir palyatif bakım hemşiresi, iş yükünü azaltmak amacıyla 10 hastayı öldürmekten ve 27 hastayı öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu. Yaşlı hastalara yüksek doz ilaç enjekte eden hemşire, mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karar, "özellikle ağır suçluluk derecesi" taşıdığı için erken tahliye ihtimalini ortadan kaldırdı.

Almanya’da akıllara 85 hastayı öldüren Niels Högel vakasını getiren yeni bir sağlık çalışanı davası sonuçlandı.

Würselen kentindeki bir hastanede görev yapan kimliği açıklanmayan erkek hemşire, iş yükünü hafifletmek amacıyla hastaları öldürmekten hüküm giydi.

 

10 CİNAYET, 27 TEŞEBBÜS VE ÖMÜR BOYUM HAPİS

Aachen kentindeki mahkemede yargılanan sanık, 10 hastayı öldürmek ve 27 hastayı öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Savcılığa göre, hemşire cinayetleri Aralık 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında işledi.

Sanığın temel motivasyonu, çoğunluğu yaşlı hastalara yüksek doz morfin ve kas gevşetici midazolam enjekte ederek gece vardiyalarında daha az iş yüküne sahip olmaktı.

Savcılar, mahkemede sanığı "yaşam ve ölümün efendisi gibi davranmakla" suçladı ve daha fazla ilgiye ihtiyaç duyan hastalara karşı "sabırsız ve empati yoksunu" davrandığını belirtti.

 

ERKEN TAHLİYE İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Mahkeme, hemşirenin suçlarının "özellikle ağır suçluluk derecesi" taşıdığına hükmetti.

Bu karar, sanığın Almanya yasalarına göre normalde 15 yıl sonra doğabilecek olan erken tahliye olasılığını ortadan kaldırıyor.

Fransız haber ajansı AFP, 2024 yılında tutuklanan zanlının hemşirelik eğitimini 2007’de tamamladığını ve Würselen’deki hastanede 2020 yılından beri çalıştığını aktardı.

 

YENİ DAVALAR GELEBİLİR

Yetkililer, hükmün temyize açık olduğunu belirtirken, sanığın kariyeri boyunca çalıştığı yerlerdeki benzer şüpheli vakalar üzerinde incelemeler yürütüyor.

Savcılık, olası diğer kurbanları tespit etmek amacıyla mezar açma işlemlerinin sürdüğünü ve bu kişiye yeni bir dava daha açılabileceğini duyurdu.

 

Berlin kapıları açtı! Almanya hayali kuran hemşirelere müjde!
Berlin kapıları açtı! Almanya hayali kuran hemşirelere müjde!

Sağlık

Berlin kapıları açtı! Almanya hayali kuran hemşirelere müjde!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23