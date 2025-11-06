Hemşire iş yükünü azaltmak için 10 hastayı öldürdü

Almanya’da akıllara 85 hastayı öldüren Niels Högel vakasını getiren yeni bir sağlık çalışanı davası sonuçlandı.

Würselen kentindeki bir hastanede görev yapan kimliği açıklanmayan erkek hemşire, iş yükünü hafifletmek amacıyla hastaları öldürmekten hüküm giydi.

10 CİNAYET, 27 TEŞEBBÜS VE ÖMÜR BOYUM HAPİS

Aachen kentindeki mahkemede yargılanan sanık, 10 hastayı öldürmek ve 27 hastayı öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Savcılığa göre, hemşire cinayetleri Aralık 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında işledi.

Sanığın temel motivasyonu, çoğunluğu yaşlı hastalara yüksek doz morfin ve kas gevşetici midazolam enjekte ederek gece vardiyalarında daha az iş yüküne sahip olmaktı.

Savcılar, mahkemede sanığı "yaşam ve ölümün efendisi gibi davranmakla" suçladı ve daha fazla ilgiye ihtiyaç duyan hastalara karşı "sabırsız ve empati yoksunu" davrandığını belirtti.

ERKEN TAHLİYE İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Mahkeme, hemşirenin suçlarının "özellikle ağır suçluluk derecesi" taşıdığına hükmetti.

Bu karar, sanığın Almanya yasalarına göre normalde 15 yıl sonra doğabilecek olan erken tahliye olasılığını ortadan kaldırıyor.

Fransız haber ajansı AFP, 2024 yılında tutuklanan zanlının hemşirelik eğitimini 2007’de tamamladığını ve Würselen’deki hastanede 2020 yılından beri çalıştığını aktardı.

YENİ DAVALAR GELEBİLİR

Yetkililer, hükmün temyize açık olduğunu belirtirken, sanığın kariyeri boyunca çalıştığı yerlerdeki benzer şüpheli vakalar üzerinde incelemeler yürütüyor.

Savcılık, olası diğer kurbanları tespit etmek amacıyla mezar açma işlemlerinin sürdüğünü ve bu kişiye yeni bir dava daha açılabileceğini duyurdu.