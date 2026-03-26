Hemşire İlayda Ateş’in düştüğü evdeki doktor kim? Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor

İstanbul Kartal’da 6. kattan düşerek hayatını kaybeden hemşire Naile İlayda Ateş (24) davasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay gecesi ne yaşandı?

19 Mart gecesi meydana gelen olayda, genç hemşirenin bir rezidansın 6. katındaki daireden beton zemine düşerek can vermesi "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçmişti. Evde bulunan 53 yaşındaki Doktor A.A., emniyetteki ifadesinde olayın bir tartışma sonrası gerçekleştiğini iddia etti.

Evdeki doktorun kimliği netleşti

Haber merkezimizin ulaştığı bilgilere göre, olay sırasında evde bulunan şüpheli A.A. hakkında şu detaylar dikkat çekiyor:

Branşı: Şüpheli A.A.’nın uzmanlık alanının Diyetisyenlik (Beslenme ve Diyetetik) olduğu öğrenildi.

Çalıştığı Kurum: İfadesinde yer alan bilgilere göre A.A., maktul İlayda Ateş ile İstanbul’daki prestijli bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde birlikte çalıştıkları dönemde tanıştı. A.A.'nın olaydan bir süre önce bu hastanedeki görevinden ayrıldığı, İlayda Ateş’in ise aynı kurumda hemşirelik görevine devam ettiği belirtildi.

Tanışıklık Hikayesi: İkilinin mesai arkadaşlığıyla başlayan tanışıklığının olay gecesi bir eğlence mekanında devam ettiği, ardından doktorun evine geçtikleri öğrenildi.

Neden serbest bırakıldı?

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Doktor A.A., "kasten öldürme" şüphesiyle sorgulandı ancak olay yerindeki ilk incelemeler ve verdiği ifadeler doğrultusunda, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ifadesinde, "Tartıştık, ben banyoya girdim; çıktığımda pencere açıktı ve aşağıdaydı" savunmasını yaptı.

Aile ve adli tıp kararı bekleniyor

İlayda Ateş’in ailesi olayın bir intihar değil, cinayet olduğu şüphesi üzerinde duruyor. Kesin ölüm nedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan otopsi raporu ve tırnak arası doku örneklerinin incelenmesiyle netlik kazanacak.