  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hemşire annenin hukuk mücadelesinde sevindiren karar
Aktüel

Hemşire annenin hukuk mücadelesinde sevindiren karar

İstinaf Mahkemesi, hemşire Züleyha Kara’nın evde solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşamını sürdüren, hidrosefali ve spina bifida hastası kızı için evlerine düzenli bakım personeli gelmesi amacıyla 4 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesinde son kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:39:00 -
Hemşire annenin hukuk mücadelesinde sevindiren karar

Cihazlara bağlı yaşamını sürdüren, yüzde 98 engelli olan 10 yaşındaki Ecrin için annenin başvurusunu haklı bulan Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararı, istinaf tarafından da hukuka uygun bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler
Dünya

Komşudan gelen son açıklama ses getirdi: Türk ordusu karşısında kaybettiler

Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, binlerce insanın ölümüne neden olan terör örgütü PKK'nın Türkiye karşısında yenildiğini belirtti...
Aliyev müjdeli haberi duyurdu
Dünya

Aliyev müjdeli haberi duyurdu

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay