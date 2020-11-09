Hemşire annenin hukuk mücadelesinde sevindiren karar
İstinaf Mahkemesi, hemşire Züleyha Kara’nın evde solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşamını sürdüren, hidrosefali ve spina bifida hastası kızı için evlerine düzenli bakım personeli gelmesi amacıyla 4 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesinde son kararı verdi.
Cihazlara bağlı yaşamını sürdüren, yüzde 98 engelli olan 10 yaşındaki Ecrin için annenin başvurusunu haklı bulan Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararı, istinaf tarafından da hukuka uygun bulundu.