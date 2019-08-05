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Hemşehrilerinin mutluyuz demeleri için çalışıyor

Cuma Buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hemşehrilerinin mutlu olması için gayret ettikleri mesajını verdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:24
Hemşehrilerinin mutluyuz demeleri için çalışıyor

 Adem Şahin 

Geleneksel hale gelen Cuma Buluşmaları’nın sonuncusunda Yazır Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini aldı. Başkan Pekyatırmacı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu’nun Türkiye’nin örnek ilçeleri arasında yer aldığını ve yapılan hizmetlerle de standardının her geçen gün arttığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Hizmet planlamamız doğrultusunda bir taraftan eğitim tesisleri, öğrenci yurtları ve spor salonları yaparken, diğer yandan emekli lokalleri, kapalı pazar alanları, sağlık tesisleri yapıyoruz. Altyapı, yeşil alan ve temizlik hizmetleri ile Selçuklu’nun fiziki standardını yükseltirken Yaz Spor Okulu ve Bilecik Kültür Turu gibi sportif ve kültürel organizasyonlarla her yaştan insanımıza dokunacak hizmetlere imza atıyoruz. Tüm bu hizmetlerin üretilmesinde bizlere her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Pekyatırmacı, buluşma geleneğini her cuma devam ettirerek tüm şehir halkıyla kucaklaşmaya devam edecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:24
  1. Cuma Buluşmaları
  2. Yazır Mahallesi
  3. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
  4. Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer
  5. Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri
  6. Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu
  7. Yaz Spor Okulu ve Bilecik Kültür Turu

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