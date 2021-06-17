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Sağlık Hemofili nedir ve belirtileri nelerdir?
Sağlık

Hemofili nedir ve belirtileri nelerdir?

Kan, vücudumuzda var olan hayati bir sıvıdır. Birçok kan hastalığı bulunur. Bu kan hastalıklarından biri de hemofilidir. Hemofili hastalığının ne olduğu ve belirtileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, hemofili nedir ve belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-17 14:49:00 -
Hemofili nedir ve belirtileri nelerdir?

Genetik kanama bozukluğu ve kan hastalığı olarak tanımlanan hemofili, genellikle orta ve daha yaşlı insanlarda, yeni doğum yapmış kadınlarda veya hamileliğin sonraki aşamalarında ortaya çıkan bir kan hastalığıdır. Hemofili hastalığının ne olduğu ve belirtileri vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin detayları…

Hemofili nedir?

Hemofili genellikle kanın düzgün şekilde pıhtılaşmadığı kalıtsal bir kanama bozukluğudur. Hemofili, faktör 8 veya faktör 9 eksikliği sonucunda gelişen kalıtsal bir kanama bozukluğu olup, eklem içi ve kas içi kanamalarla kendini göstermektedir. Faktör 8 eksikliği hemofili A, faktör 9 eksikliği ise hemofili B olarak adlandırılmaktadır.

Hemofili belirtileri nelerdir?

1– Eklemlere kanama: Bu, eklemlerde şişlik ve ağrı veya gerginliğe neden olabilir; genellikle dizleri, dirsekleri ve ayak bileklerini etkiler.
2– Deride kanama (morluk): Kas ve yumuşak doku bölgede kan birikmesine neden olur (hematom olarak adlandırılır).
3– Ağız ve diş etlerinin kanaması ve diş çektirdikten sonra durması zor olan kanama.
4– Sünnet sonrası kanama
5– Aşılardan sonra olağandışı kanama.
6– Zor bir doğumdan sonra bebeğin kafasındaki kanama.
7– İdrarda veya dışkıda kan.
8– Sık ve durdurulması zor burun kanaması.

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