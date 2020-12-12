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Aktüel "Hemhal Sergisi" 15 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak
Aktüel

"Hemhal Sergisi" 15 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak

Ressam Orhan Umut'un son dönem eserlerinin yer alacağı resim sergisi, 25 Ocak'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:36:13 -
"Hemhal Sergisi" 15 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - "Hemhal" Sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenime sunulacak.

Ressam Orhan Umut'un son dönem eserlerinin yer alacağı resim sergisinin açılışı 15 Aralık'ta yapılacak.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergideki çalışmalar, gözleri kapalı figürler ile bunların konumlandırılışı, duruşları ve kullanılan renklerle dikkati çekiyor.

"Sanatla Hemhal Olmak" sloganıyla yola çıkan sergi, 25 Ocak'a kadar hafta içi her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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