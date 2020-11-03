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Medya Hemen fark edildi… Engin Altan Düzyatan’tan heyecanlandıran görüntü!
Medya

Hemen fark edildi… Engin Altan Düzyatan’tan heyecanlandıran görüntü!

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe TRT'nin yeni dizisi Barbaros Hayrettin Paşa dizisi için bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:15:00 -
Hemen fark edildi… Engin Altan Düzyatan’tan heyecanlandıran görüntü!

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte geniş kitleleri çok etkileyen bir performansa imzasını atan Engin Altan Düzyatan, hikayenin devam dizisi olan Kuruluş Osman için çok beklendi. Düzyatan’ın dizide Ertuğrul Gazi olarak dönüşünün hayalini kuran hayranları, geçen sezon sosyal medyayı adeta inletmişti.

Kuruluş Osman’da Engin Altan Düzyatan’ın dönüşü gerçekleşmedi. Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığını Tamer Yiğit oynadı ve Düzyatan’ın dönüş meselesi de tamamen kapanmış oldu. Ünlü oyuncu ise bambaşka bir proje için hazırlıklarını sürdürüyor.

2021 yılının başlarında yayınlanması planlanan Barbaros isimli dizide Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe başrolde yer alacak. Henüz oyuncu seçme çalışmalarının devam ettiği, hazırlıkların sürdüğü bir aşama yaşanıyor.

Dikkat çeken fotoğraf

ES Film’in yapımcılığında sürdürülen yoğun hazırlıklar sırasında Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe bir araya gelerek ön görüşmelerde bulundu. İki ismin de karakterleri için saç, sakal ve bıyıklarını uzattıkları da hemen fark edildi. Dizinin heyecanını artıran bu görüntülerden sonra yeni oyuncu transferlerinin de gelmesi bekleniyor.

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