Hem vicdansız hem yalancı! Aytunç Erkin’den göz göre göre sahtekarlık

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım töreninde Mustafa Kemal’in fotoğrafını takmadığı ileri sürülen teğmenler hakkında gerçek ortaya çıkarken, kemalistler laiklik üzerinden din karşıtı söylemlere ve mütedeyyinlerin orduda olmaması gerektiği yönündeki çağrılarına devam ediyor.

Gerçekler ortaya çıktığı halde algı dolu haberlerle gündemi karıştırmaya çalışan Sözcü de mide bulandıran bir habere imza attı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, dün kendi gazetesinin yazarı Saygı Öztürk’ün ortaya koyduğu gerçekleri gizledi, gazete de bu skandalı manşetine taşıdı!..

Bu çelişki dolu tutum, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde masaya yatırıldı.

Murat Alan, Erkin’in ortaya attığı iddiaların dün kendi gazetesi tarafından çürütüldüğünü hatırlatırken, Karahasanoğlu da ne olursa olsun kargaşaya sebebiyet verecek durumlara müsaade edilmediğini, devletin gerekeni yaptığını söyledi.

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