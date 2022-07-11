Hem tacizci, ham yalancı! Batuhan Çolak taciz ettiği avukattan özür dilediğini gizledi...

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Aykırı adlı haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, bir avukata "basit cinsel saldırıda bulunmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Yönettiği sitenin 15 manşetinin onundan fazlası yabancı düşmanlığı yürütülen haberlerden oluşan Çolak hakkında, bir kadın avukat "taciz" şikayetinde bulundu.

Zorla öpmeye kalktı iddiası!

İddiaya göre Batuhan Çolak, ofisine gittiği kadın avukatı zorla öpmeye kalktı. 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Çolak’a "iyi hal indirimi" uygulanarak bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi

Mahkeme, cezanın iki yılın altında olması ve "sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu" gerekçesiyle cezayı erteledi.

Mahkemede, avukattan özür dilediğini sakladı!

Cinsel tacizden mahkum olan Zafer Partili Batuhan Çolak, mahkemede, tacizde bulunduğu avukattan özür dilediğini gizleyerek, iftiraya uğradığını iddia etti.

Taciz ettiği için özür dilediği avukatı suçlayan Batuhan Çolak, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

'Erteleme istemedim' yalanı!

Çolak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediğini söylese de, hukukçular, erteleme istemeyen sanığa verilecek cezanın ertelenmeyeceğini belirtti.

Her yazan kadınla iletişime mi geçiyorsun?

Batuhan Çolak, Aykırı'da yayınladığı yazısında, dikkat çeken şu ifadeleri de kullandı:

Dışa kapalı, aile üyelerim dışında kullanmadığım Instagram hesabından kendisini avukat olarak tanıtan bir şahıs bana ulaştı.

Benimle tanışmak istediğini, çalışmalarımı çok beğendiğini ve dava dosyalarıma ücretsiz bakmak istediğini söyledi.

Daha sonrasında aralarda mesaj attı ve asistanı aracılığıyla ofisine davet etti. Kendilerine müsait olmadığımı ve gelemeyeceğimi ifade ettim. Buna rağmen ısrarla "Akşam ne yapacaksınız" diyerek ofise 19.30 gibi davet etti. Davalarımın çokluğundan, "Avukat sonuçta ne olabilir" diyerek ofise gittim. Ofise gittiğimde kendisinden başka hiç kimse yoktu.

Batuhan Çolak, yönettiği Aykırı adlı haber internet sitesinde, münferit taciz olayları üzerinden ülkemizdeki tüm yabancılar hakkında sapık algısı oluşturmaya çalışıyordu.