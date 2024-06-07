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Gündem Hem suçlu hem güçlü! Polise yakalanan kaçaktan ilginç savunma
Gündem

Hem suçlu hem güçlü! Polise yakalanan kaçaktan ilginç savunma

Yeniakit Publisher
2024-06-07 11:56:00 - 2024-06-07 11:57:14

Motorla polisten kaçan şahsın, kendisini yakalayan trafik polisine, “Beni o hızda nasıl tutarsın, öldürecek misin beni? Şikayetçiyim.” dediği o anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi.

Bir şahıs motosikletiyle polisten kaçmaya çalıştı.

Pes etmeden kovalamaya devam eden polis şahsı bir süre sonra enseledi.

Şahıs, kendini yakalayan polise utanmadan sıkılmadan “Beni o hızda nasıl tutarsın, öldürecek misin beni? Şikayetçiyim.” dedi.

O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi.

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Yorumlar

Manyak

"Ben cemı yerim...(istediğim b...ku yerim) ? ! Ne istersem yaparım anlayışının TÜRKİYE ÜZERİNDEN KALKMASI İÇİN POLİSE, Avrupa, ABD, Rus, Çin polislerinin sahip olduğu yetkiyi mutlaka vermelisiniz. Yoksa, böyle onun ...bunun çlrti ile Türk Milletinin başı er gün belaya girecektir...VURUN, GEBERSİN, YERDEN LEŞİNİ DE ALMAYIN, gelsin kim alırsa kaldırsın melunun leşini.
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