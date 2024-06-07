Hem suçlu hem güçlü! Polise yakalanan kaçaktan ilginç savunma
Motorla polisten kaçan şahsın, kendisini yakalayan trafik polisine, “Beni o hızda nasıl tutarsın, öldürecek misin beni? Şikayetçiyim.” dediği o anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi.
Bir şahıs motosikletiyle polisten kaçmaya çalıştı.
Pes etmeden kovalamaya devam eden polis şahsı bir süre sonra enseledi.
Şahıs, kendini yakalayan polise utanmadan sıkılmadan “Beni o hızda nasıl tutarsın, öldürecek misin beni? Şikayetçiyim.” dedi.
O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi.