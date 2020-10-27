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Medya Hem suçlu hem güçlü! Aydın Doğan’dan Yeni Akit’e tazminat davası
Medya

Hem suçlu hem güçlü! Aydın Doğan’dan Yeni Akit’e tazminat davası

Doğan Medya Grubu’nun eski patronu Aydın Doğan, ‘Kadınların kaçamak sitesi’ adı altında eşlerin birbirlerini aldatmalarına aracılık eden ve açık açık fuhşa davetiye çıkaran bir internet sitesinin 2010 ve 2015 yılında reklamını yapan Hürriyet ve Posta gazetelerini deşifre etmemizden rahatsız olarak Yeni Akit’e tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:33:00 -
Hem suçlu hem güçlü! Aydın Doğan’dan Yeni Akit’e tazminat davası

 yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr, geçtiğimiz günlerde, ‘Kadınların kaçamak sitesi’ adı altında eşlerin birbirlerini aldatmalarını teşvik eden ve fuhşa davetiye çıkaran bir internet sitesini deşifre etti. Tehlikenin geldiği boyuta dikkat çekerek konuyu haberleştiren yeniakit.com.tr, 2010 yılında Posta’nın 2015 yılında ise Hürriyet’in söz konusu sitenin reklamını yaptığını tespit etti.

Aydın Doğan’dan Yeni Akit’e tazminat davası

Yeniakit.com.tr’nin, aileleri parçalamayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan sitenin Hürriyet ve Posta tarafından reklamının yapıldığını ortaya çıkarması, dönemin Doğan Medya Grubu’nun patronu Aydın Doğan’ı rahatsız etti. Doğan, Yeni Akit’e dava açarak tazminat talebinde bulundu.

O reklam haberler halen yayında

Aydın Doğan, 2018 yılında aralarında Hürriyet ve Posta’nın da olduğu medya organlarını Demirören ailesine satarken söz konusu iğrenç sitenin şu an Demirören Medya Grubu çatısı altında yayın yapan her 2 gazetenin de internet sitesinde halen yayında olduğu ve haberlerin kaldırılmadığı ortaya çıktı.

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Yorumlar

ata

herifçioğlu mortu çekmedi mi daha??? ne utanması ne de arlanması var. ulan müslümanların ensesinde yıllarca boza pişirdi. utanmadı. 411 el kaosa kaktı. he kalktı....
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