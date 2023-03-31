Hem parçalanabilir hem de geri dönüştürülebilir! Çinli araştırmacılardan müthiş icat

Bilindiği gibi cam birçok alanda yaygın olarak kullanılıyor ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bununla birlikte, ticari inorganik camların ve plastik camların mevcut kullanımı, biyolojik olarak parçalanamadıkları için ekolojik zarara ve sosyal yüke yol açıyor.

Isıtma-söndürme yöntemiyle geliştirildi

Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Proses Mühendisliği Enstitüsü’nden araştırmacılar, ısıtma-söndürme prosedürü yoluyla biyolojik olarak türetilmiş amino asitler veya peptitler kullanarak biyolojik olarak parçalanabilir cam geliştirdi.

3D baskı eklemeli üretim ve kalıp dökümü için ideal

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre çalışma, mükemmel cam oluşturma yeteneği ve optik özellikler sergiliyor ve bu da onu 3D baskı eklemeli üretim ve kalıp dökümü için ideal kılıyor. Geliştirilen cam, komposttaki mikroorganizmalar tarafından parçalanabilir ve yeniden kullanılabilir. Ayrıca bir farenin derisinin altına yerleştirildikten sonra da yavaş yavaş bozulup emildiği de görüldü.

Çalışmaya göre cam, şu anda kullanılan ticari camlar ve plastik malzemelerle karşılaştırıldığında yüksek biyouyumluluk, biyolojik olarak parçalanabilirlik ve biyogeri dönüştürülebilirlik gösteriyor.

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